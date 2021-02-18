面試官問父母在哪上班 他據實以告竟惹來一肚子氣

許多人在面試時多少都會遇到面試官詢問一些細節，但有一名網友發文表示曾被問到父母在哪工作，他據實告知後竟然被對方說「你怎麼不去你父母親的公司上班？」讓他聽了很傻眼，抱怨「叫我來面試，又說怎麼不去別家公司上班，是怎樣？」有鄉民就點出雇主會這樣問的隱憂。

原PO在《Dcard》寫道自己沒有什麼專長能力，也沒有證照，當兵之前就被家人要求隨便找一間公司「先求有再求穩」，後來他到一家螺絲工廠應徵，過程中主管看到他父母的工作性質，便詢問是在哪間公司上班，原PO說了其中一間，對方聽了直接表示「你怎麼不去你父母親的公司上班？怎麼會跑來我們這？」一席話讓他聽了愣住。

原PO心裡不滿地抱怨「你們叫我來結果又叫我去我爸媽的公司上班，你們這樣的做法不就是趕走新鮮人？就因為我爸媽待的是上市上櫃的公司就講這句話，我都完全無言了」。沒想到面試結束後，主管還告知因為他是新人，因此薪水直接開23800，還說新鮮人不管國立還是私立都同樣起薪，最後原PO並沒有接受這份工作。

貼文引來鄉民們兩派不同看法，有人痛批「這種公司把你當外勞在請」、「這就是做業績，只是用各種理由把你氣走而已」、「父母公司又不是孩子想去就能去！很奇怪的問題」；也有人站在雇主角度來說話，「我不覺得有哪裡不正常的啊，『為什麼比較好的公司不去，來我們公司的理由是啥？』這不是每個面試官都會問的問題嗎？」、「父母開公司的確實不少主管不敢用，怕跑回去」、「這問題真的沒有不正常，我在做招募實習，問這些問題都是想要更了解你的想法」。