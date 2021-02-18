土木類公務員錄取率爆高原因何在？ 網揭：報考人少阿

公務員穩定的工作內容和收入，讓不少長輩建議子女把公務員當作求職的第一選擇，因此考公務員成為許多即將畢業學生的人生志向。然而，公務員的職位卻不是人人都能順利錄取，一名網友日前在網路上發問「土木工程的高普考錄取不會太高嗎？」，透露不知為何土木類的職位相對其他職缺錄取率高不少？此文一出，吸引許多網友前來討論。

一名男網友近日在PTT八卦板上發文表示，「我剛剛查了一下高普考的錄取率，發現109年度錄取率，土木高考三級22.43％、普通考試34.36％；教育高考三級7.77％、普通考試6.53％，這也差太多了吧？整整三倍以上耶，有沒有一些關於土木錄取率超高的資訊？」

許多網友紛紛在文章下方回應，「技術性專業類別報考門檻高，報名人數相對較低」、「有專業技術高門檻，報考人數當然少，錄取率就高啊」、「土木是很專業的東西，不像一般公務員報考人數那麼多」、「錄取率高又不見得比較好考，文組公職都沒再限制資格的，錄取率當然低」。

但也有許多網友指出關鍵，認為土木未來工作風險較高，「工程的都這樣啊，關於山川河流大工程你看看老闆都啥背景」、「對土木專業來說，錢沒比較多又容易出事」、「土木黑到做不下去」、「土木幾乎都要碰到採購、履約管理或驗收，責任重大，隨便出個事就準備進去關」、「能不考土木就別吧，除非你有自信你人格保證，出事就直接坐牢」。