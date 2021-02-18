移工年終獎金破11萬 網友自嘆不如：不願做的都他們做

有網友貼出據說是泰國移工自己曝光的年終獎金明細表，雖然月薪剛好符合基本工資，但年終獎金竟高達11萬，讓許多網友看了羨慕不已，紛紛留言自嘆不如。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出據說是泰國移工自己秀出來的年終獎金明細，只見上頭標註每月薪資2萬3,800元、年資1.02年，而這次公司發放年終獎金4.5個月，合計11萬1,067元。

明細可見，扣掉代扣稅額1萬9,992元、二代健保保費318元之後，這名移工實領10萬7,100元，領破6位數仍然可觀。

消息曝光後，引起網友熱議，有人就表示「老實說，論外勞的工作能力、工作態度屌打一堆台灣人」、「現在年輕人工作態度大多數跟不上外勞，很多傳產台灣人不做的他們肯做，不抱怨、勤、好溝通」、「台灣人不願意做的都是他們在做，年終領9萬很ok啊！」

也有網友坦言，「他們是拿時間換金錢，當然要有相當的回報」、「連移工的年終都比我多，還給不給活啊」、「唉！別po這個...看的我滿臉都是淚」、「別人的老闆總是不會讓我失望」。