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被動月收入5萬還會去工作嗎？ 網曝真實想法：生活沒重心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想問問，若每個月靠投資賺5萬元，加上本身有一定的存款，是否還會去工作。圖／ingimage
一名網友想問問，若每個月靠投資賺5萬元，加上本身有一定的存款，是否還會去工作。圖／ingimage

許多人夢想「財富自由」靠被動收入生活，一名網友好奇，若每個月靠投資賺5萬元，加上本身有一定的存款，是否還會去工作，引起不少網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他好奇，若每個月靠著投資，不管是房租、股息股利、基金收入還是炒股匯率，每個月穩賺5萬元，甚至更多，加上本身有一定的存款，「是否還會出去工作」。

原po表示，自己不會再出去工作，雖然是被動收入但需花時間去經營，例如：選股、外匯操作等等，算是半個全職操盤者，若出去工作會影響投資的節奏，工作也會佔掉大部分時間，「所以還是罷了，除非已達到財富自由，會想找事情做，避免自己與社會脫節」。

大部分網友表示，仍然會工作，「（月收入）50萬考慮不工作，不過依照我樂在工作的習性，應該還是會出去工作」、「會找個沒壓力的兼職工作做」、「還是會啊，畢竟維持生活規律也是很重要的」、「不工作整天玩樂很無聊的，有被動收入當靠山去工作才更爽」、「會，但可以找自己真正喜歡做的工作去做了」、「找個那種不用加班、不用特別上心的工作呀，還能多認識同事的那種，就算只增加3萬也好」、「做點小生意，不然生活怪沒重心」。

有網友則表示，不會去工作「不會工作，但會去讀個博士班打發一下時間」、「當然不會啊，誰要當奴隸」、「如果打算一個人過，那可以退休了」、「五萬的話，我就不會出去工作了，每天都做自己的事情，睡覺睡到自然醒」。

不過，有網友則認為原po沒有理解「被動收入」的定義，「你需要花時間去處理，而且多到你沒有餘力可以做其他工作，那就不叫『被動』阿，嚴格說起來你是把投資當工作」、「被動收入就是你花的精力很少才叫被動啊」、「如果還要花很多時間操作才有五萬，就不叫被動了吧」。

財富管理

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