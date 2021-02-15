他做餐飲業問「何時能年薪百萬？」 網曝現實冷回：洗洗睡吧

正逢春節連假，許多人都會回家過年，收入、職業等不免會被親戚比較一番，有網友抱怨，回家發現親戚光是年終就有90萬元，讓身為餐飲業的他很不平衡，並問「餐飲業內場要做到什麼程度才能年薪破百萬？」對此，餐飲業若想年薪百萬，只能開餐廳當老闆，並直言「餐飲業本身就是免洗筷之一的行業，手腳慢、腦子不靈光直接出局」。

有網友在論壇「Dcard」發文表示，今年過年回家，發現親戚光是年終就有90萬元，他身為餐飲業，自認是個又累工時又長的工作，薪水卻少得可憐，他詢問「想知道如果從事餐飲業內場，要做到什麼程度才能年薪破百呢？我想只有主廚了吧！」

對此，有網友直言「年薪百萬？又餐飲業！還是洗洗睡比較實際⋯⋯餐飲打工仔在台灣，頂多年薪有50萬就要偷笑了！把台灣想得太美好，不去看人力銀行，一堆慣老闆只想開26k～30k就想打發人，月休一堆只有4～6天，慘一點還給你兩段班，還不知道會不會叫你時間到，打卡後繼續做？」

還有網友說「想要在餐飲年薪百萬，只能開餐廳當老闆較快，其餘不用去想！餐飲業本身就是免洗筷之一的行業，手腳慢、腦子不靈光直接出局，想要安穩有百萬人生，要不要去考研洗學校，或是當公務員、工程師之類的，最厲害的是有精明腦袋，可以投資理財，用錢賺錢才是上策！」

另外也有人留言「自己開餐廳比較有可能，給別人請的話大概就是要主廚以上的等級，這還要看你的餐廳規模大小，一般主廚的月薪大約都在6到8萬左右，一般廚師的月薪大約會落在4到5萬左右 其他的幫廚大概2、3萬，半師大概3、4萬」。