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熬四年年終領「3600」誰比我慘？釣出更多人心酸血淚

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Dcard
圖／Dcard

辛苦了一整年，除了能夠放連假外，最期待的應該就是領年終獎金，2020年受到疫情影響，年終幾家歡樂幾家愁，有人年終可能大幅縮水，一名網友表示辛苦了4年熬出來的年終是3,600元「人生第一次看到年終可以遞減的」，結果發文釣出更多人心酸說「根本沒年終！」。

網友在「Dcard」發文說，前年公司發了6,000元的年終，心想6,000元已經夠少了，今年應該不會再比6,000元更慘了吧，結果實際上拿到了3,600元，他也心寒說「這就是我辛苦工作4年熬出來的年終」，第一次看到年終可以遞減的。

他哀怨的說公司沒有尾牙抽獎就算了，這個3,600是要擦屁股？最後也酸「幫公司打個廣告，如果有誰錢太多不缺錢的，想每天鍛鍊肌耐力跟培養良好性情的，可以考慮進來這間公司面試唷」。

網友看完也紛紛回應「我為什麼怎麼看都只有3,100」、「6,000我覺得剛好了，科科」、「工作一年半33,000」、「進公司1年，年終70w，南科某科技大廠路過 」、「半年64,000」、「工作半年，月薪三萬五，年終三萬＋一千老闆紅包」、「進公司不到一年，年終8萬多」。

但也有很多人心酸說「沒年終沒紅包的路過超爛，還要幫公司大掃除」、「沒年終的路過，而且公司還是在最後一天上班日的下班才發信跟大家說，有夠沒誠意」、「我完全沒有」、「年終零元路過」、「我妹在某知名飯店年終只有1,200」、「我爸公司說今年疫情沒賺錢，直接沒年終欸，沒錯，一毛都沒有，前幾年還有二十萬左右，今年過年已經窮死」。

紅包 疫情 面試 年終獎金

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