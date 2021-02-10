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她以為「網聊罵主管」神不知鬼不覺 年終曝光揭悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO與同事用公司資源討抱怨主管，年終竟暗藏玄機，示意圖。圖／Ingimage
原PO與同事用公司資源討抱怨主管，年終竟暗藏玄機，示意圖。圖／Ingimage

辛勤了一整年，許多人最期待的便是領年終，但獎金的多寡也會隨著員工的整體績效及公司營運情況而定。有網友分享，她經常與公司同事在網路上抱怨共同的直屬主管，原以為此舉「非常安全」，然而卻在年終發放時，得到了令人意外的下場，文章發布後，引起網友熱烈討論。

一名網友於《PTT》上發文表示，她與一名同事有共同的直屬主管，兩人經常於公司電腦上抱怨主管，然而在年終發放前一週，主管在群組上向兩人表示「對主管有什麼意見都可以提出」，兩人皆以客套、官方的說詞打發主管，並同時檢討自身的不足，但主管卻冷冷地回覆「虛假的話就不必了」，讓兩人感到相當傻眼，不久後領到年終時卻發現金額異常的低，感覺就是逼人主動請辭，令原PO不禁懷疑「主管偷看我們聊天記錄？」

有過來人分享自身經驗，直指「使用公司網路就要安分點」，「一般公司都會裝網路監控，但我前公司還特地裝電腦監控」、「用公司網路做事，網管都會知道啊！不然呢？」、「公司監看是常態」、「妳為什麼會覺得用公司資源抱怨是OK的？」、「妳在『公司的上班時間』用『公司的電腦』透過『公司網路』抱怨『公司的主管』...我怎麼看都覺得會被一字不漏的看光啊，要跟不要而已，不是能不能的問題吧」。

但也有網友認為原PO需要為自己的行為負責，「你都這麼明目張膽的做了，是有什麼好難過的」、「以主管立場，不會部下講什麼話就把年終打低，而是做事效益差被主管扣分」、「剛出社會嗎？在公司就要安分點」。

PTT 職場 年終獎金

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