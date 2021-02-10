台積電分紅均領139萬！資深員工打臉：年終領不到10萬

台積電昨（9）日核准2020年員工業績奬金與現金酬勞，總金額約695億637萬元，若以目前5萬名員工估算，平均每人可領139萬元，超高分紅令人羨慕不已。不過，有台積電員工跳出來聲明，139萬是平均值，並非每人都領這麼多，像自己苦幹10幾年，年終卻不到10萬。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，擔任台積電技術員苦幹實幹了10幾年，沒看到新聞報導的年終139萬，「我年終連尾數的9都不到，年收入也沒破7位數」，拜託各位不要都覺得每人年終真的領很多。

原PO無奈透露，親戚朋友知道她在台積電上班，因此既定印象都認為她很有錢，像是吃陽春麵會被說「妳台積電耶，怎麼吃這個」，就連開2手車也被說「妳怎麼開這台，賺那麼多，家裡一定還有更高級的車」，種種轟炸讓她覺得不堪其擾。

原PO直言，以前大家問在哪裡工作，自己會很光榮地說台積電，現在大家問起只會說一般小工廠，「離開公司後識別證，車證通通放置物箱，不敢掛在身上或放車裡，深怕沒注意A到別人的車會被獅子大開口」。文末她強調「很愛公司、家人、同事、朋友，只是請各位一定要看清楚，是『平均』非所有員工都領那麼多，不是每個台積電員工都很有錢」。

貼文一出，網友留言回應，「同意妳說的，我最討厭就是聽見人家說，你們公司股票有漲老闆沒有發給妳」、「我懂妳的苦，我也是過來人」、「考核墊底永遠都是基層人員，年終亦同，大餅是長官的，餅乾渣是公司同仁共享」、「我懂妳的感受，本身也是台積電技術員，年終真的沒有很多」、「這年終至少是主管職以上，基層通常都沒百萬」。