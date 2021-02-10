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春節連假今開跑！他怨「工作到小年夜」引網怒：輪班都沒在哭

聯合新聞網 / 綜合報導
今（10）日就是春節連假的第一天，不少民眾紛紛開始準備返鄉，但有網友抱怨，自己要工作到小年夜當天才能放假，讓他覺得這種相對剝奪感就讓人很不爽。 報系資料照／記者曾原信攝影
今（10）日就是春節連假的第一天，不少民眾紛紛開始準備返鄉，但有網友抱怨，自己要工作到小年夜當天才能放假，讓他覺得這種相對剝奪感就讓人很不爽。 報系資料照／記者曾原信攝影

今（10）日就是春節連假的第一天，不少民眾紛紛開始返鄉，對此便有網友抱怨，自己要工作到小年夜當天才能放假，讓他覺得這種相對剝奪感讓人很不爽，便想藉此詢問網友「該怎麼調適心情呢？」

原PO在PTT的閒聊板上以「要工作到小年夜該怎麼調適心情」為題發文，說明一回到家就聽到家裡有人說放假了，網路上也有人在說終於能休息了，但自己卻還要多工作一天，直到明天小年夜才開始放假，讓他不滿表示「多工作一天是還好，但這種相對剝奪感就讓人很不爽」，使原PO不知道應該怎麼調適心情。

但他也補充道，也有聽說有同事要工作到除夕傍晚五點才下班，隔天初一又開始工作，也讓他直言「也是蠻可憐的」。此文一出，不少輪班制上班的網友皆紛紛表示，「輪班都沒在哭了」、「輪班的就是過年去才爽吧，沒有討厭主管又有加錢」、「想想輪班工作的人」。

而也有不少人表示，很多人也都沒有放假，「分開時間放假有差嗎」、「科技業朋友接下來連上5天，沒有聽他在哭耶」、「很多都除夕當天才放，所以不是正常嗎」、「科技業產線沒在停啊」、「我到除夕，供你參考」、「我整個過年都必須上班啊」。

連假 春節 PTT

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