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作業員薪水為何高過文職許多？ 內行人曝「殘酷真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
電子工廠作業員的薪水起薪大概可以3萬起跳，但辦公室文書助理等基本工作卻2萬多不到3萬。圖／聯合報系資料照
電子工廠作業員的薪水起薪大概可以3萬起跳，但辦公室文書助理等基本工作卻2萬多不到3萬。圖／聯合報系資料照

高中和大學都有文、理組的分類，畢業後薪水會差多少？一名網友發現徵人廣告上，電子工廠作業員的起薪比辦公室的文職人員高出許多，好奇詢問為何薪資會有這麼大的差異，也引來內行人討論分析。

網友在PTT八卦版發文表示，電子工廠作業員的薪水起薪大概都可以3萬起跳，但辦公室文書助理等基本工作卻2萬多不到3萬，他因此疑惑「電子廠起薪會比較高？」職場熬久了「之後就會拉近差距嗎？還是最後誰會超越誰呢？」

網友好奇詢問工廠作業員為何薪資比文書助理高？圖／取自PTT八卦版
網友好奇詢問工廠作業員為何薪資比文書助理高？圖／取自PTT八卦版

面對原PO的問題，不少網友紛紛留言回應，認為兩者薪資差異的原因是「工作舒適度」、「作業員工時長」、「op（作業員）都靠瘋狂加班的」、「請人的難易程度決定薪水」、「作業員體力活啊，又難找人」、「作業員上線幾乎8小時照操不偷工減料」、「文書隨便都找的到人啊，作業員一天到晚在缺人」、「比較一下工時跟休假就知道了」、「作業員有產值又要輪班」、「作業員不少本薪不高，但業務需求都得加班，會有加班費」。

不過也有人認為「辦公室文書也有3萬4萬5萬的，重點是你在什麼公司」、「作業員難升遷，一般辦公室比較有轉職和加薪的空間」。

電子業 薪水

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