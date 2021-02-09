員工發燒請假傳圖喊「快往生了」 老闆一看怒批：裝也裝得像一點

出社會後每日辛勤的上班工作，難免有疲累倦怠想請假的時候，但有些人請假的理由真的也太奇葩了。一位女網友透露，男友店裡的一名新進員工臨時請假，表示自己發高燒到「快往生」，還附上耳溫槍量體溫數字照證明，後來發現照片根本是網路搜圖，氣到直呼「要裝也裝得像一點」。

一位女網友在《爆怨公社》發文表示，男友店裡的一名新進員工，才上班三天就請了兩天假，之後人沒到班也不接電話，隔了段時間才回覆訊息，告知身體有恙要請假，附了張「38.6℃」的耳溫槍照，表示自己燒到「快往生」了。

原PO覺得這張照片似乎越看越眼熟，一查果然是網路上流傳舊照，忍不住爆氣批評「要裝也裝得像一點，去買個溫度計插在熱水很難嗎？」

貼文笑翻上萬網友，「笑死」、「發燒還要盜圖」、「2021年請假最蝦的理由」、「幫他通報醫院呀，他連翹班都沒機會」、「38.6度應該還不到往生的程度」，還有人表示這招要「學起來」。

有網友分享自身經驗，「不久前我才遇過這種雷包，傳了一個溫度計來請假，隔了一個小時後出現在溜冰場還發限時動態玩的非常開心！」、「遇過網路抓圖改訃文阿嬤過世的」、「車禍請假傳照片，結果受傷照片跟機車照片網路找就有一摸一樣的」、「讓我想到學生時期游泳課全班女生都月經來」。

雖然各種請假怪招常讓人哭笑不得，但也有網友說出心底話，「其實有時候就真的不想上班，但是又一定要想理由真的很辛苦」、「這招我也用過」。