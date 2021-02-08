老闆超迷信！公司燒香擺神桌請乩童 她還因神旨被解僱

民主社會有宗教信仰的自由，但若把宗教帶入職場太深、甚至影響到他人權益就不太明智了。一名女子透露前公司老闆相當迷信，不僅在辦公室燒香擺神桌，連人事任用皆請示神明，最後還以神明的旨意將員工解僱。

一名女網友在Dcard發文分享之前任職的公司很迷信，她表示面試時看到他們在辦公室內燒香，而且沒有排煙設備，天花板都被薰黑，面試不到半小時全身被薰得像媽祖進香遶境回來一樣。

她正式到職後才知道老闆家有開宮廟，所以對拜拜很講究，在辦公室擺神桌，員工到公司都要點三炷香問安，而且室內沒有排氣裝置，在門外都聞得到線香味。對此老闆有自信地說自己買的香很貴、聞了不但對身體無害還有益健康。

除此之外，老闆還會帶乩童到辦公室起乩，連人事任用都聽神明的，之前把工讀生當正職用，聽到神明指示公司要擴編才會積極徵人；老闆還會把履歷拿去擲茭，神明同意才錄取。

被錄用後的員工也會受到神明的「眷顧」，神明會指示必須注意誰的言行，或是嘉許某人表現很棒。她說有次看到某個員工上班到一半，被神明點名有事交代，被迫跪在神桌前擲茭問了半小時，最後竟是被指點感情上的事。

原PO最後遭到公司資遣，她很想知道是哪裡做不好而去跟老闆請示，只得到模糊牽強的答案；最後輾轉得知又是神明的意思，老闆擲茭和請乩身來看的結果都覺得她不OK，讓她感到相當荒謬。

網友表示：「這神明好兩光，要你進來又說你不OK」、「你該請出勞工局神明跟他輸贏」、「到底是神明還是神棍」、「這資遣的理由不合法吧」、「神明是在救你，這麼奇怪的地方還不快逃」。