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找無合適者？雅虎、趨勢科技寧做公益卻沒用身障員工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
據統計，包含雅虎、趨勢科技等企業長達17年不足進用身障者。聯合報系資料照
據統計，包含雅虎、趨勢科技等企業長達17年不足進用身障者。聯合報系資料照

身障人士就業不易，北市府鼓勵大型企業進用具就業能力的身障者，但仍有企業長達17年未足額進用身障者，其中不乏跨國科技產業中的翹楚，包含雅虎、趨勢科技等，北市勞動局長陳信瑜呼籲，相較於每年挹注數百萬元在公益事業上，卻消極不願足額提供身障職缺，實在諷刺，應積極進用身障者，提升企業形象。

根據勞動局統計，自2004年至迄今，長達17年仍不足額進用過身障者企業，包含香港商雅虎台灣分公司（Yahoo！），應採用10名身障人數，僅進用1人，不足9人；趨勢科技（Trend Micro）應進用16人，已進用8人，不足8人。台灣新思科技（Synopsys Taiwan）應進用9人，已進用3人，不足6人；長春石油化學應進用28人，已進用23人，不足5人；研華股份有限公司（Advantech）應進用31人、已進用28人、不足3人。

「態度消極無進展！」陳信瑜表示，這些在疫情期間不受影響、仍持續擴編人力的知名企業，卻始終未足額進用身障者，其中台灣新思科技今年將大動作與工研院合作，但在進用身心障礙者的步伐上，仍無有效作為。

多數不足額的企業多以「職缺開放權不在台灣」、「已於人力銀行網站註記歡迎身障者」、「所有職缺都不排斥身心障礙者，但無適合人員」等理由表示無法足額進用，這些國人引以為傲的跨國大型科技產業，每年都挹注數百萬元於公益事業上，卻未足額進用身障者，實在諷刺。

勞動局勞動力重建運用處副處長黃毓銘說明，市府每月會按照企業投保資料來比對應進用多少身障人士，以及該已雇用身障者人數，並每月公布不足額企業；針對不足額企業，將依照當年度法定基本工資繳納代金給市府，像是雅虎今年須繳21萬6000元（基本工資2萬4000元）給市府。

黃毓銘表示，的確有企業持繳錢了事的心態，但勞動局將利用企業繳納的基金，以專案方式提供身障就業輔導服務，並針對長期未足額進用身障者的企業進行輔導，也鼓勵企業尋求在地教職系統、就業服務單位，讓其單位推薦優秀身障者前往面試，也鼓勵企業勿侷限工作職缺，提供身障者公平面試機會。

陳信瑜說，積極為身障者開立適合職缺，是企業的當務之急，可透過各大專院校資源教室或第三方專業單位、就業服務員協助進用身障者，而非被動等待；派遣人員中如有符合資格的身障員工，建議轉為直接聘用，可免除因不足額而被連續裁罰。

身障者

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