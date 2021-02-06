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待傳產公司12年！他領到年終明細單 看到金額要哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在傳產公司待了快13年，今年年終只有領到14,800元，讓他很哀怨。 圖／爆怨公社
網友在傳產公司待了快13年，今年年終只有領到14,800元，讓他很哀怨。 圖／爆怨公社

農曆春節將至，辛苦了一整年，員工最期待的不外乎就是年終獎金，但幾家歡樂幾家愁，有網友表示自己在傳產行業工作了12年，年收一年比一年少，今年甚至只有領到14,800元的年終獎金，而且也從來沒吃過尾牙，引發不少網友熱議。

網友在臉書「爆怨公社」發文寫道，自己在傳統產業待了12年10個月又5天，薪資單2-3個月發一次，還要看會計老阿姨心情，年收也一年比一年少，每個月還要扣3,000福利金當三節獎金發，今年只有領到14,800元的年終獎金，很多人問他怎麼可以待這麼久，他也說明「因為可以跟老爸一起上班」，小時後相處只有睡覺能和爸爸見面，因為起床後爸爸都上班了。

此文一出也引起大批網友留言「尬的⋯這樣你還不跳槽⋯」、「這種薪資是在可憐員工嗎」、「12年領這樣...不離職嗎？奴性不要太高」、「薪資沒按照時間發，你還可以待這麼久，真的厲害」、「傳產要看公司，做得好的跟做的差的，差別非常大，同樣機械廠，我待過年終20萬的，也待過年終一萬的」。

但也有人說「至少有年終..」、「我們旅店因為疫情連尾牙都取消了～何況是年終」、「已經有10年沒拿過什麼叫年終」、「有比沒有好，很多人都沒有」、「有種比沒有好，真心覺得，今年疫情嚴重，大部分年終都很差」、「南部私立大學教授年終0.2個月，比這個還少，沒有年終的教授更多」。

年終獎金 春節

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