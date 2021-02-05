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她曝薪資福利「這在南部好嗎？」 網友稱羨：比台北好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名南部的女網友分享自己的工作內容和薪資福利，讓許多人看了覺得很羨慕。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
一名南部的女網友分享自己的工作內容和薪資福利，讓許多人看了覺得很羨慕。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

常會聽到許多人將南北薪資拿來做比較，因為許多企業多集中在北部地區，也因此薪資方面會遠高於中南部，一名住在南部的女網友就大方分享自己的工作內容和薪資明細，並且詢問鄉民們「這樣的薪資福利在南部好嗎？」引來鄉民們熱烈討論。

這名女網友在《Dcard》貼文表示自己在批發零售業上班，工作內容是一般總務、打雜，每天工時8小時也有加班費，但加班的情況很少。薪資福利方面，本薪加津貼有32000，年終固定一個月，上下半年也都各別會發放獎金，分別是1到1.5個月和0.8到1個月，其他的還有春節、端午、中秋、生日禮金都各3000元，旅遊獎勵金7000元、其他福利5000元。

原PO表示會發這篇文主要是想知道大家對這樣薪資福利的看法，她說雖然調薪幅度很小，但認為自己的工作內容可以拿到這樣的薪資福利，CP值是蠻好的，但並不會安於現狀、自我感覺良好，仍然會利用工作之餘精進成長。

她也分析自己這份工作CP值高的原因有8個：

1.排班有彈性

2.工作內容需要動腦但對個人來說好上手

3.薪資和福利穩定，該有的、額外的都有

4.特休比照勞基法，加班能轉成休假時數，年度沒使用完會轉加班費

5.不算小公司

6.上班環境很好

7.工作之餘有自己的時間做想做的事情

8.離家不算遠

貼文讓許多網友看了很羨慕，「比台北好」、「是我會去欸」、「我覺得不錯，還缺人嗎？」、「以總務這個職位來說我覺得這個薪水真的很好了，而且又在南部，而且三節有獎金屌打一堆送禮品和禮券的，加上下半年獎金跟年終，一年有15個月我覺得真的不錯了」、「感覺不錯，我們公司三節是給禮券」、「這在北部也還可以」、「覺得不錯啊，工作CP值又不是只看薪水，工作不累可以過休閒的生活加簡單投資」。

Dcard 薪資

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