國考沒上想改當清潔員 她「擁多項證照」怨：國外薪水賺3倍

台灣年輕人長期面臨低薪問題，近日就有一名國立大學文組畢業的女網友PO文表示，多次報考國考，但始終沒考上，也換了不少工作，薪水福利就只有那樣，現在想換清潔、保全工作，又怕體力吃不消，還秀出自己的專長，大嘆「在國外可以賺到三倍」。

該名女網友在《Dcard》發文表示，自己是某國立大學文組畢業，「我們科系是國考沒考過就是一輩子沒出息，薪水大概就那樣了，本身也年年報考相關考試，已經燒了不少錢去了，始終沒考上」。

原PO提到，工作環境從大公司換到小公司，做了那麼久的辦公室，薪水福利就只有那樣，且由於精神壓力，身體也變差了，因此想換清潔、保全這種體力活，但也不知道自己體力能不能扛得住？

此外，原PO指出「本身英檢中級、精通台語、繪畫，也有其他多項證照，但不管哪間公司的薪水福利只有那樣，同樣職缺我在國外可以賺到三倍，回到台灣就只有那樣，真的很懊惱」、「要不是疫情關係我才不想回國！在國外當正職，住宿交通等等，公司都有提供住宿地點和補助，比在台灣還要好多了！」。

貼文引發網友熱議，紛紛留言「賺錢不分年齡層，肯做就有錢賺」、「保全還是有很多年輕人做呀，我大學畢業就做保全，甚至有20歲來當的」、「本身就是年輕做清潔，沒有不歡迎年輕人的工作，肯做、不去看輕自己的這份工作就足夠了」、「國外其他不說，光房租就是台灣的3倍以上，其他開銷加保險和醫療等等的，你在台灣低薪，國外給你乘上3倍，一樣是低薪，甚至更慘」。