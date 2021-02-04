多益900多分！面試28K工作錄取後又被取消 網勸：離開高雄吧

許多人都有面試的經驗，這也是進入職場或企業的第一關，但如果接獲錄取通知最後又被取消，相信絕對會讓人失望又生氣。一名女網友昨（3）日發文抱怨1月初到一家傳產公司面試，薪水各方面都談妥後也獲得對方青睞，並發給她錄取通知，沒想到前幾天竟然被告知缺額取消，讓她非常傻眼，網友們則勸原PO離開高雄到外地發展。

原PO在《Dcard》貼文寫道自己是英文系畢業的，多益有900多分，前一份工作試用期月薪27K，通過後調為28.5K，後來因為不習慣這份工作就在去年（2020）11月離職，直到今年（2021）1月6日接獲高雄某間傳產公司通知她要在8日面試。

面試過程都很順利，薪水也都談妥，開在28K+2100餐費津貼、扣勞健保。到了1月12日人資去電聯繫原PO有無找到其他工作，並且是否接受薪水28K，隔日就通知錄取並寄發報到通知書，要求2月17日上班，但是1月18日又告知更改報到時間為2月18日，並提醒原PO寄送體檢報告。

2月1日人資請她把體檢表正本寄到總公司，隔天中午原PO就寄出，但當天下午5點多卻收到公司在104上發的通知表示原業務職缺有異動，因此暫時無需遞補人員，故缺額取消，日後如果有開放職缺，會優先將她放在第一優先順位，這讓原PO看了非常傻眼。

她無奈地說「是我這薪水在高雄開太高嗎？」竟然在過年前遇到這種鳥事，從1月13日開始整整浪費她一個月的時間，當中還推掉一個工作和兩個面試機會，「體檢費用面試時有說好是自費沒錯，阿我最後因為一句無需遞補人員取消錄取，我就活該付1200嗎？」

貼文讓鄉民們也看不下去，「妳可以拿錄取通知去勞工局勞資協調，或告他索取賠償」、「拍拍原PO，真的要檢舉一下」、「一個月28K？這種薪水敢開出來，不如去便利商店可能一個月還有32K」，還有人也提出相同經驗，「我朋友也是面試這間，面試時口頭錄取，但就在繳交完健檢結果，突然說不錄取了。一開始以為只是個案，後來在網路爬文看到原來還有不少人受害」。

多數人則對原PO的薪資抱不平，「我在高雄也找不到好薪水的工作」、「看這薪資條件，難怪一堆人跑來北部擠」、「多益這麼高只有28K，真的假的啊？好誇張，太浪費原PO這個人才了吧」、「高雄28k…我多益200就領得到了，真的不要太小看自己，妳值得更好的」、「在高雄這樣真的蠻正常的，就算有經驗也不會高到哪裡去，如果真的沒有非留高雄的原因，就去外縣市吧」、「南部傳產的薪水真的很慘，這邊只適合養老」。