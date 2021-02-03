年輕人做粗工存第一桶金！這態度讓網友大推：很棒

近年來許多年輕人大多投入低門檻的「服務業」工作，願意從事勞動力產業的人越來越少，但有網友分享，他從事粗工兩年，存款來到了80萬，勤奮努力的態度令網友紛紛點讚。

一名網友於《PTT》上發文分享，他從沒工作開始，接觸粗工兩年後慢慢開始存錢，日復一日的努力讓存款數字來到了80萬，便發文將這段日子的成果記錄下來。原PO也表示，「雖然還是買不起房子，但是至少可以跟一般人平起平坐了，很感動」。

文章發布後，許多網友讚賞道，「太難得，我認識的粗工，都搞到自己負債」、「有存錢很棒，老家的採茶工人旺季月入快10萬，可是很多下午都在賭博」、「很棒，比年輕月光族好太多了，給你個讚」、「這完全是你自己努力的」、「恭喜，這時代年輕人有存款就很棒了」、「一年能存40萬，很強了」。

也有網友貼心建議，「辛苦錢要轉成資產，現金會貶值」、「辛苦了，要適時休息、注意身體喔！」、「滿100萬可以休息一陣子，做個全身健康檢查」、「建議你可以去做吊料，一樣體力活、一樣花時間，但存更快」、「恭喜成就達成，辛苦錢要好好守住」。