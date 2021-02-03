被資遣9個月後前公司突求她改自願離職 人資：否則補助辦不過

一名女網友發文抱怨由於去年不滿前公司「要求全體員工減薪30%」，主管便要求她自願離職，原PO不接受公司作法轉而進入勞工單位協調，最終以被公司「資遣」收場。誰知原PO早已領了半年多的失業津貼，也都找到新工作了，怎料前公司卻突然找上門，表示由於要申請疫情紓困津貼，所以希望她能同意改回「自願離職」，並要求她把失業津貼退還給政府。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文爆料，去（2020）年4月底，由於前公司受到疫情影響導致訂單銳減，「前公司希望員工能共體時艱，要求員工減少30%薪資，協助公司度過難關」，但她不同意薪資被調降，遭到主管刁難、逼她自願離職。

此事經由單位協調，原PO最終以被公司「資遣」結案，她也一照程序領走資遣費及資遣證明，至此已向就業服務處領了半年多的失業給付津貼，如今她也幸運找到新工作。

本想事情已經結束，沒想到近日她又接到前公司人資單位打來的電話，表示「公司有申請疫情期間補助，但條款規定不得資遣員工，所以公司要撤回資遣妳的公告，妳會變成自願離職」，甚至要求她「把失業期間領的失業補助還給勞工局，公司會進而補貼」。

前公司人資語氣堅定的說，「自願離職對妳比較好，對未來工作不會有影響，而且主管當時是要妳自行離職！」原PO聽了當場火大，心中忍不住怒氣狂罵，「前公司以前資遣我，現在補助辦不過就一直來吵我，是被病毒充腦？腦壞了嗎？」

事件曝光後，引來許多網友罵聲連連，有人就留言指出，「這老闆是腦子壞了吧...」、「是小孩玩家家酒嗎？都資遣那麼久了，現在才說不算重來」、「傻了才會答應他們的要求」、「資遣都通報了，補助也都領了，是要怎麼改？」、「這種老闆不用幫他啦，有夠現實！」

有專業網友補充說明，前公司想申請的中小企業紓困補助金3.0「聽說金額蠻高的」，根據規定，針對一次性營運資金，政府將以企業的正職員工總人數，乘以「每名1萬元」，以提供營運資金補貼給企業主，但規定申請疫情補助的公司行號不得資遣員工，除非員工是自願離職，所以如今前公司才會再回頭要求原PO自願離職，才能申請高額補助金。