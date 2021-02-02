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可以「準時下班」嗎？ 過來人曝這重點：本來就是應該的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發問，若公司的下班時間是晚上6點，真的有人敢6點就離開嗎？示意圖／ingimage
一名網友發問，若公司的下班時間是晚上6點，真的有人敢6點就離開嗎？示意圖／ingimage

大多數公司會明定上、下班時間，但有些公司會讓員工不敢準時下班，日前便有一名網友發問，若公司的下班時間是晚上6點，真的有人敢6點就離開嗎？他每次看到同事還在忙公事，就根本不敢走，「有人是很準時下班的嗎？

原PO在PTT的閒聊板上發文詢問，真的有人會在下班時間馬上收好包包、離開座位嗎？並說明自己每次雖然是想準時走，但看其他人都還在用東西，所以就不太敢那麼準時，便想藉此詢問有網友是很準時下班的嗎。

此文一出，便引起許多有經驗的網友回應表示，「上班要提早到，下班準時是應該的」、「待過時間還沒到就在等打卡的公司」、「我們公司，白皮膚的6點準時走人，黃皮膚的準備叫熊貓」、「我上班都不揹背包，時間到，電源一關，就溜出去」。

對此，也有留言指出這要看「公司文化」，紛紛表示「真的要看公司文化，以前6點前公司時鐘就會先響就開始收書包，現在基本上是癡癡望著下班時間過去…然後再繼續回來工作」、「都剛剛好準時下班，好幾年了，看公司文化吧」、「看公司文化，我們公司就是6點準時下班，每天58分就跟同事互道再見，準備下班」。

PTT

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許多公司在召募新血時，幾本上除了會依照求職者的經驗、學歷及能力做篩選外，面試當下的應對方式及臨場反應更是面試主管注重的部分，日前，一名正在找工作的網友便分享，自己近期面試了3間大公司，沒想到都遭回絕。對此，他也整理出這三間公司面試的共同點，卻意外揭出許多公司面試的黑暗內幕。

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一間公司提供的福利好壞，也是許多求職者選擇的重點，近期一名網友看準某間公司的員工福利很好，便投了履歷後也成功錄取，沒想到一進公司才發現「真相」，讓他氣到傻眼發文抱怨。

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