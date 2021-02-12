盤點過年最辛苦5大類職業 第一名讓人想到眼眶都紅了

辛苦工作一整年，不少上班族紛紛趁著春節假期返鄉過年，或攜家帶眷出門旅遊，但仍有某些職業從業人員，在大家歡樂團圓的時刻，必須堅守工作崗位，甚至可能比平日還要忙碌。

▌服務業

過年期間服務業超辛苦，餐飲服務員、百貨櫃員、超商店員，從年前忙到年後，甚至於聽到年假、連假，就得繃緊神經應戰。

越來越多人選擇過年時到餐廳吃團圓飯，一來省卻準備食材的麻煩，用餐後也不必再費神清潔整理，十分方便。這時，餐飲服務員就得放棄與家人聚餐的機會為顧客提供服務，又因為是過年期間，值班人員又比較少，若不幸遇到「奧客」，只能加倍容忍。

百貨公司的櫃員過年期間忙碌程度也不遑多讓，民眾開心領了年終獎金、紅包，開心出門逛百貨、添行頭、搶福袋，人潮堪比百貨週年慶，忙翻櫃員。

身懷十八般武藝的超商店員，提供全年無休的服務，過年就跟平常日子一樣無差別，還得輪值大夜班，但也幸好到處都有24小時的超商設立，也讓過年不回家的遊子有個方便覓食之處。

▌警消醫護

治安沒有空窗期，新春期間警察、消防人員更是繃緊神經，全面備戰。新春期間，民眾提領大量現金，容易成為歹徒搶劫的目標，警員加強巡邏、設站臨檢，嚴防宵小伺機犯罪、酒駕肇事；消防人員也得待命，以防家戶不慎使用火燭、燃放炮竹釀災，大家團圓歡聚的同時，他們仍在執行勤務，只為確保民眾能度過一個平安的春節假期。

台灣醫護人員人力吃緊已是常態，況且目前正逢防疫期間，還爆出醫院內部群聚感染事件，人力慌更形嚴重。但是病魔是不會挑時辰來的，即便是新春期間，醫護人員也得24小時待命，為民眾生命提供健康安全服務。

▌交通貨運

春節返鄉車票一票難求，搶票覺得辛苦嗎？更辛苦的應該是各項大眾運輸工具的駕駛人員，不論是雙鐵、客運，甚至是南來北往運輸物資、包裹的貨運司機及快遞人員，都不會因為過年而讓任務停擺。

春節期間運輸量尤其繁忙，為將每一位乘客平安送抵目的地，幫民眾將禮物傳遞至親朋好友手上，駕駛員每每得忍受長途開車的辛勞、疲憊，對生理心理都是一大挑戰，辛苦萬分，幾乎難有回家與親人團圓的機會。

▌媒體傳播

隨著電子媒體、網路社群成為資訊傳播的重要管道，資訊不斷鏈成為各家媒體挑戰。過年期間，媒體從業者報導各項年節活動、追逐政要名人活動行程、社會即時突發，追獨家、現場連線、發稿…一樣都不能少。台灣人歡樂在過年，全球大事照樣繼續發生，媒體業者日子一樣不得閒。

根據《網路溫度計》調查，過年期間最辛苦的職業，網友一致認同非「媽媽」莫屬。「媽媽」這項職業，不光是平日要顧一家老小大小事，年節期間更是要忙採買、下廚、打掃…，「上班」和 「下班」時間區別不了，根本就是全年無休的鐵人職業，想起媽媽的辛勞，直叫人心酸眼眶紅，千言萬語都不足以表達感謝之意，建議給的紅包可以包大一點，讓媽媽開心一點。