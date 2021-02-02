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面試三間公司都要求「做這事」 內行曝暗黑心機：歡迎來鬼島

聯合新聞網 / 綜合報導
一名正在找工作的網友分享，自己近期面試了3間大公司，沒想到都遭回絕。 示意圖／ingimage
一名正在找工作的網友分享，自己近期面試了3間大公司，沒想到都遭回絕。 示意圖／ingimage

許多公司在召募新血時，幾本上除了會依照求職者的經驗、學歷及能力做篩選外，面試當下的應對方式及臨場反應更是面試主管注重的部分，日前，一名正在找工作的網友便分享，自己近期面試了3間大公司，沒想到都遭回絕。對此，他也整理出這三間公司面試的共同點，卻意外揭出許多公司面試的黑暗內幕。

原PO在PTT的薪水板上發文說明，自己在去年12月底開始求職，且希望以台灣新創的科技公司中的Account Management的中階職位為目標，但目前連續三次都在大型公司的第三次面試後被刷掉，讓他在心裡有極大的挫折感。

對此，原PO也透露三間公司都有「五點共同點」，其一都是百人以上公司；其二是面試時都會要求準備針對該公司的新產品功能提案，包括用戶故事的預想、功能的流程、線匡圖等等；其三是中間面試的人資及主管，都特別表明很喜歡自己的履歷內容，甚至肯定他的多方發展。

其四是都表明他的職涯發展計畫不夠單一，有種什麼都想試試的感受；最後，則是在第三次面試完後，都回覆希望原PO找到工作後能告知對方，因此讓他無奈發問「因為第一次在台灣應聘此類職位，也沒有認識的人資或者同圈圈的朋友，只好求助PTT的板友，這樣子的情況十分常見嗎？」

此文一出，許多有經驗的網友便紛紛留言說明，「鬼島不是說假的，歡迎體驗QQ」、「感謝原po的創新提案，還免錢的」、「免錢的提案，超爽的」、「歡迎來到鬼島」。

但也有留言專業指出原PO的問題，「要面試到三次多是規模以上很有制度的公司，實話就是，你在用人單位跟人資Pass，但更高層覺得不夠好。還有可能是，你薪資期許的超出你的行情/或你沒講清楚」。

面試 求職 PTT

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看準福利好去面試 錄取後進公司「全不一樣」揭暗黑內幕

一間公司提供的福利好壞，也是許多求職者選擇的重點，近期一名網友看準某間公司的員工福利很好，便投了履歷後也成功錄取，沒想到一進公司才發現「真相」，讓他氣到傻眼發文抱怨。

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