看準福利好去面試 錄取後進公司「全不一樣」揭暗黑內幕

一間公司提供的福利好壞，也是許多求職者選擇的重點，近期一名網友看準某間公司的員工福利很好，便投了履歷後也成功錄取，沒想到一進公司才發現「真相」，讓他氣到傻眼發文抱怨。

原PO在Dcard發文，更以「我的公司真的很棒，當初說好的福利一個都沒有」為題說明，自己在求職網看到一間公司的福利不錯，便因此投了履歷，隨後去面試也被錄取，但沒想到的是，真正進入公司後才發現當時應徵的時候求職網上寫的福利，現在幾乎都沒有。

對此，他貼出求職網上寫的福利項目說明，其中不但有基本的週休二日、彈性上下班、人性化管理及年終獎金外，還有提供績效獎金、三節禮金、國內外員工旅遊、定期聚餐、除勞健保外，更有團體保險、完整之教育訓練與專業訓練補助、優質辦公環境等。

但原PO卻依序打臉福利項目，表示進公司後發現根本沒有年終獎金，且績效獎金只是薪資2萬8千元裡面的其中一個名目，還常常倒扣，三節禮金只有月餅一盒，讓他直言道「我知道這些條件都不是一定要給的，但如果給不起，麻煩一開始不要列好嗎？以後我開公司也要畫一堆做不到的大餅」。

此文一出，讓許多有相似經驗的網友留言分享，「我跟你遇到類似的情況，現在面試的公司說週休二日，結果固定常態週六加班（無加班費），不去還會被老鳥酸語。原本說好三節獎金，結果都換成餐券（不是連鎖企業的），當初年終跟我說保證有兩個月，我現在不敢想，打算年後離職」、「你們公司還好，中秋是月餅一盒，我現在的公司是一盒一百多塊的肉條」。

但也有留言說明，應檢舉謊報員工福利的公司，紛紛表示「檢舉，沒檢舉不要討拍，這公司應該被公審，沒那屁股不要開」、「可以跟求職網站檢舉那間公司」、「這個可以提告喔，也可以反應給求職網站」、「可以先跟求職網站檢舉喔」。