種族及性別歧視下的社會悲歌 其他族群不屑把那些人當朋友、鄰居或結婚對象

三、地位不平等

種姓制度和充斥種族或性別歧視的社會，顯然都是典型應該反對的不平等。我們可能有好幾種理由來反對這樣的社會。在這個章節，我會以這些社會裡的地位不平等為基礎，來討論反對它的理由。我的目的是更仔細檢視這些理由，思考同樣的理由如何，以及在哪些條件下可以用來反對經濟不平等。我也會思考這類理由是否能用來反對徹底的功績主義（meritocratic）社會。

在有種姓和階級區別，或是種族歧視橫行的社會裡，有些人會單單因為出身背景就得不到比較好的工作。這些人也常被剝奪基本的政治權利，比如投票和參政的權利，還有像第二章說的一樣，拿不到本來應得的重要公共服務。除此之外，他們也被認為沒有資格獲得其他族群所享有的「人際間的好處」（associational good）。舉例來說，其他族群會不屑與他們一起工作，也不會把他們當成潛在的朋友或結婚對象，甚至不願跟他們當鄰居。

遭到這些歧視的人會失去很多重要的機會，而且沒有任何好理由。即便歧視的成因完全是出自任意（arbitrariness），或是在公共服務的例子裡，是因為政府官員偏袒政治盟友形成的，也還是犯了錯。

（本文出自《為何不平等至關重要》，未經同意禁止轉載。） 但在我現在所關切的這種歧視中，社會是因為受害者身上的特定事實，比如種族、性別、宗教，而拒絕讓他們獲得某種其他人有權享用的好處。而據我所知，「有一群人普遍被這樣看做低人一等，沒有資格獲得重要的好處和機會、被認為不適合發展有價值的人際關係」，就是歧視最顯著的特徵。

歧視被既得利益者合理化

歧視的不當之處，在於它對待受害者的態度與差別，乃是依據種族和性別等不合理的個人特徵。或許歧視者也意識到了這點，才往往訴諸概括的經驗（empirical generalization），像是宣稱該族群的成員不可信賴、懶惰，或是欠缺需要的能力才被從候選者中排除，好讓自己的行為看起來比較合理一點。這些概括普遍都是錯的。

而且就算是對的，也無法合理化歧視待遇。要以不值得信任為由，拒絕對某人託付信任或責任重大的職務，需要證明他著實不可信任；要用缺乏相關能力為由拒絕聘僱某人，也要能證明她真的缺乏能力。單單拿出有關對方所屬族群的統計事實，未必會有足夠的解釋能力。

萬一受歧視族群的成員開始把歧視待遇和態度看作是正當的，這一類歧視就會更加惡化。歧視將會打擊他們的「自重」（self-respect）或「自尊」（self-esteem），也就是約翰．羅爾斯（John Rawels）說的：「一個人對自己價值的認知，對於什麼是「好」、什麼計劃值得貫徹的堅定信念」還有「相信自己有能力、相信只要在自己的能力範圍內，就能實現自己意圖的信心。」

但感覺自己低人一等，或是失去自尊，都不是我現在討論這種反對理由的本質。只要社會上有夠多人抱持這種貴賤尊卑的看法，並且造成我前面所述的排除和偏袒穩固存在，就適用這種反對理由的批判。被歧視的人當然有可能會開始肯定自身地位的角色和相關價值，並把扮演這些角色的過程誤認為是（羅爾斯那種）自尊的來源。因此，他們可能不會體驗到我說的那種羞辱；但從我現在討論的理由來看，這其中所牽涉的歧視仍然應該反對。

無論在被歧視的族群裡，其成員是覺得這些待遇打擊了他們的自尊和自重，還是在扮演被安排的角色時找到自尊和自重，在不受這種歧視的族群中，許多成員都可能會認為「自己沒有前者的特徵」這點有著重要的意義。這點會成為他們自尊的堡壘，讓他們有理由認為自己的人生有價值、相信自己的計劃值得追求。

就像盧梭指出的一樣，雙方的態度可能都有點病態，其病態之處在於憑著不適當的理由來珍視或輕視自己的生命與生活，以及從錯誤的理由來決定自己對他人的態度與行為。

（本文出自《為何不平等至關重要》，作者 托馬斯•斯坎倫，未經同意禁止轉載。)