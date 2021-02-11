「實體混亂」是讓你工作效率變差的禍首 學習「辦公環境刪減」產生冷靜專注

第十章 簡單的力量

「工作的三大守則：在雜亂中找到簡單；在喧鬧中找到和諧；在困難中發現機會。」─愛因斯坦

我們很容易讓「事物」堆積到某種程度，而開始令人不知所措，讓自己感到被包圍了。每天生活的周遭有太多的「混亂」產生。無論是實體物品，無止境的清單和應該要記得去做的事所形成的心靈混亂，或是數位混亂，例如，收件匣裡有數百封電郵待處理，還有太多「高效能」的應用程式，我們花了許多時間想找出應該使用哪一種，卻沒完成真正有用的事。

我能根據自己在家裡的辦公室狀況，看出來自己何時試圖做太多，需要回去專注在真正重要的事情上。這是我的思緒的具體反應，因此養成了對空間毫不留情的固定習慣：把需要的任何東西都歸檔，把所有金屬物品的表面都擦亮，打造出一種寧靜與空間感。清除混亂的概念在工作或事業上似乎微不足道，不過這就像為房子打地基：少了這部分，房屋就無法長久矗立。

當你的腦子裡一團亂，就無法做出最佳的工作成績。相同的原則也適用在工作環境裡。大部分有創意的人都喜歡開放空間，其中自有道理：寬廣的感覺讓心靈有空間去思考，沒有阻礙或限制。我們可能沒辦法都住在海邊或眺望開放的原野，但是卻能打造一個較好的空間去思考，無論是實體或數位，或者更理想的兩者兼具。

（本文出自《你只要做好一件事就夠了》，未經同意禁止轉載。） 想像一家熱門餐廳的廚房，食物不僅美味，準時烹調，擺盤優美，而且私底下的一切都很乾淨，有秩序，不雜亂，因此主廚能專心處理手邊的工作。從簡單當中產生冷靜專注和決心。假使你讓鍋碗瓢盆堆積如山，這個系統就會開始崩壞，大家會對彼此造成阻礙，混亂終將接踵而來。

而如果你放任東西堆積，可能會不想一次把所有東西清理完畢，然而我是那種絕對式思考的人，我發現最好的辦法就是花一整天的時間，清掉家裡或辦公室的垃圾。我喜歡無拘無束，繼續進行手邊的工作。

這種清除混亂的概念幾乎可以運用在工作或生活中，令人感到不知所措的每個層面。拿你的工作日誌來說，如果裡面塞滿了會議，自己跑完一場接一場，根本無法集中注意力，這時就要停下來，留下片刻的寧靜，喝杯咖啡，認真檢視接下來要做什麼，看你是否能把哪些事項挪到比較不忙亂的日期、委派其他人去做或者乾脆取消。

如果你管理日誌的方法只是每周檢視，最後一定會塞滿了會議。因此需要提前檢視，確定接下來幾個月感覺均衡，要有預留空間給臨時活動與機會，還有時間去思考和發揮創意。

為何我們都需要清除混亂

你的腦袋就像是你的衣櫥，裝滿了幾乎不曾露過臉的事物。同樣地，我們的忙碌生活也經常塞滿了我們找不到或忘了用途的東西。因此許多好東西就被藏在那一團混亂底下。我認識的每個人都有超過一年沒穿的衣物，而且它們很有可能永遠都不會再見天日。

這樣的話，為何還要留著這些呢？這是因為我們把這些東西當作是投資，所以不想扔掉，或者感到我們浪費錢去買這些。不過只要來個大掃除，其實隨即就忘了自己曾經擁有過它們。這裡有個很棒的測驗方法能立見分曉─檢視你最近三個月都沒穿過的衣物，然後問自己：「如果我沒有擁有它，我會花錢去買嗎？」如果你有點遲疑了，就表示該把它送去慈善二手店了。

刪減帶來改善

我向來認為先清理實體混亂，再清理心靈混亂會容易許多。你可以從周末清理櫥櫃開始，把廚房變成一個健康殿堂，或是整理堆積了好幾個月的文件。挑一個能讓你的努力有最立即回饋的房間，或任何地方都行，丟掉你不再需要或想要的東西，雖然無法因此獲得什麼升職的機會，不過卻會帶來滿足感，讓你覺得自己更有能力去對付更大的問題。

（本文出自《你只要做好一件事就夠了：愈複雜的人生，愈需要用簡單來解題》，作者夏．瓦茲蒙德，未經同意禁止轉載。)