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一直想擁有更多的錢、衣服和食物 那你應該被「多還要更多」的文化制約了

聯合新聞網 / 麥田出版
擁有的愈多，真的就愈快樂嗎？或許我們可以從其他角度思考這個問題。情境圖／ingimage
擁有的愈多，真的就愈快樂嗎？或許我們可以從其他角度思考這個問題。情境圖／ingimage

第四章 更多的迷思

「是這樣的，幸福的秘密不在尋求更多，而是培養出享受更少的能力。」─蘇格拉底

你真的快樂嗎？這句話究竟代表了什麼意思呢？在社會的制約下，我們會相信只要自己累積了一些外表的裝飾，例如，好工作、好房子、夥伴、家人等，就會感到心滿意足。可是若事實是如此，那為什麼還有很多人總在自問：「就是這樣而已嗎？」如果你也有這樣的疑問的話，我可以跟你說，答案是否定的。

說到成功及幸福，大多數人都受到「多還要更多」的文化制約，更多的錢、衣服、食物、小玩意兒等，然而現在的我們卻常感到承載過多，不堪負荷。我們吃太多，喝太多，工作太多，錢也花得太多。生長在富足國家的人民愈來愈有錢，可是健康情況卻相反地不斷惡化，包括心臟疾病、糖尿病和憂鬱等「更多一些」文化的疾病，已經蔓延氾濫。是該考慮以「少一些，但好一點」來代替「更多一些」了。

墨西哥漁夫和銀行家

（本文出自《你只要做好一件事就夠了》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《你只要做好一件事就夠了》，未經同意禁止轉載。）
一名投資銀行家去墨西哥度假，在造訪一個海邊的小漁村時，發現港口停泊了一艘小船。船上有一名漁夫，還有他捕獲的幾條閃閃發亮的大魚。兩人聊了起來，銀行家說他很佩服能捕到這麼棒的魚，他問漁夫花了多少時間捕獲這樣的魚。

「一下子而已。」漁夫說。

銀行家問他為什麼不出海久一點，撈捕更多的魚，漁夫說他不需要這麼做。他會撈捕足夠養家的漁獲量，剩下的時間就陪老婆小孩，睡個午覺，走到村裡的小酒館，和朋友彈奏樂器、喝幾杯，度過一個夜晚。

銀行家不以為然，說漁夫是浪費了賺錢的大好機會。要是他的話，他會出海久一點，捕獲更多的魚，然後利用這些收入去買更大的漁船，假以時日甚至能打造一支船隊。等事業做得夠大之後，他就能搬到城市，直接和加工製造業者交易，而不必透過中間人，在辦公室坐鎮經營，不必每天出海了。

漁夫問：「先生，這樣要花多久的時間哪？」銀行家估計大約要花二十年，不過等到他有了這麼成功的事業，他就能把它賣掉，變得十分有錢。

「到時候我要做什麼呢？」

「這個嘛，你可以退休。你可以搬到海邊的小漁村，每天不必早起，可以含飴弄孫，有空去垂釣，花時間陪妻子，到了晚上就走到村裡的小酒館，和朋友彈奏樂器、喝幾杯。」

（本文出自《你只要做好一件事就夠了：愈複雜的人生，愈需要用簡單來解題》，作者夏．瓦茲蒙德，未經同意禁止轉載。)

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