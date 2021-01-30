爬8樓壓縮機裝窗收500被嫌 過來人：技術人員在台灣不值錢

一般來說若請維修師傅到家中修理室外電器，例如冷氣、熱水器等，通常會考量到維修物品所在位置的危險性而多收費用，因為在維修電器的同時也攸關師傅的人身安全。不過昨（23）日就有一名網友在臉書社團《 爆怨公社 》中PO文提到，他到一名住在8樓的客戶固定門窗，沒想到因考量危險性，他跟客戶加收費用時對方竟然嫌太貴，這讓他不禁氣憤的直呼「做工的就是命賤，管你危不危險」。

原PO在文中表示，昨天他到一名客戶的家中固定門窗，為了順利施工他在沒有任何防護措施的情況下，站在8樓外牆的壓縮機上，因為危險他也向客戶酌收500元，但對方卻遭對方嫌貴，因此他內心也感到相當無奈，不明白為何客戶會不願意多付錢。

從原PO貼出的照片可看出，若要到戶外施工只有一台冷氣壓縮機可以站立，而且壓縮機的站立面積又很小，如果一個不小心摔落，恐怕會造成生命危險。這也讓原PO認為在台灣只要是做工的通常都不會在意為不危險，並說道「難怪台灣年輕人沒有人願意學習工程」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言，「太危險了」、「感覺不是在工作，而是在玩命」、「要做好安全措施，才不會失去寶貴的生命」、「乾脆直接給客戶1000不用找，叫他自己固定」、「報500還被嫌貴，人的生命有那麼不值錢嗎」、「這樣應該請吊車吧，不然自己在壓縮機上裝，真的很危險」、「我都覺得加500太便宜」。

也有內行網友回應，「技術人員在台灣不值錢，在國外才有尊嚴，我是你的話就不接了，500叫客戶留著工錢我也不要了，我技術指導客戶，讓他自己安裝我也爽」、「看到老鳥為了500元就把命賣了，年輕人還會想學嗎」、「要自己加掛安全繩+安全鉤，會比較安全，若自己不小心摔傷還是摔死了，就虧大了」、「像這種的沒吊車，別說是500，一萬我也不做，太危險了」。