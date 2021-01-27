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科大畢業赴陸工作五年 他亮出存款高達2000萬

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

去年此時正值兩岸新冠疫情爆發初期，台商、台幹回台灣過完年，卻也紛紛害怕赴陸上工，甚至有人因此放棄對岸工作機會。不過有一名西進工程師在大陸奮鬥了5年，今年才打算離職回台，亮出存款已高達2000萬。

該名理工男子23日在學生論壇「Dcrad」發文，自述是學店科大畢業，到中國知名科技業當小RD（研發設計工程師）是透過學長介紹，工作了5年，不過因為疫情跟未來規劃，將在年前離職回台，並貼出銀行存款截圖，台幣存款有1992萬元，外幣存款則有23.8萬元，沒有額外投資其他理財項目。

一名西進工程師在大陸奮鬥了五年，今年才打算離職回台，亮出存款已高達2000萬。 圖擷自Dcard
一名西進工程師在大陸奮鬥了五年，今年才打算離職回台，亮出存款已高達2000萬。 圖擷自Dcard

薪資方面透露「基本上都能拿到比台灣2~3倍薪，主管階級5~10倍薪」，不過工程師告訴網友，5、6年前大陸很愛用台灣人，如今政風變了，開始有種排斥台灣的感覺，錄取難度可能有增高。

同時，工程師分享在大陸工作上班氛圍很好，辦公室對話從各種調侃到聊人生都有，下班後同事很常約吃火鍋或是烤串，至於兩岸話題「他們對台灣人態度真的是友善包容，從小被教育台灣是個寶島，但多少對我們的蔡總統還是有不滿的地方，哈哈哈」。

雖然工程師進入的是大陸知名科技公司，但公司分紅沒有明確規定，「簡單來說就是賺得多就分得多，很幸運在這五年都拿到不錯的分紅」，而休假部分則完全依照大陸國定假日，「忘記當初特休有幾天，但我五年資有15天特休」。

目前工程師準備回台，但在找工作過程中，卻適應不了兩岸風格迥異，「台灣有些主管在面試時就非常的嚴肅，當時在大陸面試主管是用一種認識朋友的方式在跟我對談，讓我很快的瞭解主管及工作環境」，整體像是一種分享，讓有興趣赴陸工作的人理解狀況。

工程師在不知不覺中，已習慣大陸的氛圍，對比如今他反而擔心台灣是否有適合自己的工作環境，「面試了三家現在只求工作環境不求薪資高低，每次面下來主管的感覺就是要加班、責任制、有研發壓力」，工程師雖已拿到工作錄取，卻不敢答應台灣公司的人資是否願意。

網友們紛紛留言「好強」、「2千萬好好投資就可以不用工作了」，但也有人說「我去大陸出差6個月，感想是食物超難吃」，還有人解析大陸是高薪的工作比較多，而不是普遍薪資高。

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