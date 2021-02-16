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牛年開工不愁！3招打理辦公桌 工作好運統統來　

聯合新聞網 / 綜合報導
想在牛年改運翻身？從日常生活小習慣做起，就能改變運勢。圖片來源／ingimage
想在牛年改運翻身？從日常生活小習慣做起，就能改變運勢。圖片來源／ingimage

2021農曆春節到來，許多人都希望在新的一年，能夠一帆風順。日本網站「ananweb」近日就分享，如何靠著整理小地方，就能改變運勢，招來職場、戀愛、錢財等好運。

整理辦公桌，三招提升職場運

第一是將電話固定在東側。根據風水師建議，電器用品或者有響鈴功能的東西，都比較適合放在東邊位址。試著把電話往東放，也許會招來令人振奮的好消息，或期待已久的案子出現。

第二是換個圖案不同的馬克杯。陶器有著安定工作運的力量，而四角形則有守住重要工作的象徵。在挑選新杯子的時候，也能以此為原則，找尋自己喜歡，能增強動力的圖案。

第三是放一個喜歡的角色周邊。擺飾也好，辦公文具也好，放一個自己喜歡的東西在辦公桌上，絕對能有效提升工作時的士氣。不過放一個就好，放太多反而會效果打折，還占空間。

改變化妝盒，提升戀愛運

化妝盒可以挑選顏色明亮、紙或木質的款式。比方說具有能量的紅色、粉紅色之類的盒子。以及將化妝品分門別類，如指甲美容、唇彩、液體類的等等。

另外，自古以來能否吸引到另一半的重要，顏色都扮演著重要角色。化妝盒上、下，分別對應到自身面對大眾的表面，以及不為人知的另一面向。因此在擺放上段部分時，可以多注意顏色的搭配。

清潔容姿，提升財運

比方說鼻頭粉刺，臉部毛孔的汙穢、黑色雜質累積，都是不好的象徵。盡力做好清潔保養，保持臉部容光煥發的樣貌，對整體運勢及財運都有幫助。

真誠做自己，創造邂逅

每個人都想要做到完美，但事實上能做到完美的人並不多。與其勉強，不如坦然面對自我。相遇講究的是緣分，真誠的表現出自己該有的面貌，更有機會吸引到投緣的另一半。

日本 運勢 職場

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