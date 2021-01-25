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勞動部調查 外籍看護工每天工作10.5小時月薪不到兩萬

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
聯合報系資料照片
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勞動部今天發表109年移工管理及運用調查統計結果，調查顯示，外籍家庭看護工每天實際工作平均10.5小時，月薪不到兩萬元(1萬9918元)。事業面(製造業及營建工程業)移工一個月總工時平均為194.7小時，薪資(2萬8583元)比家庭看護工多了近一萬元。

為了解雇主對移工的管理、運用及相關政策之看法與移工之工作概況，作為移工管理及引進政策參據，勞動部於109年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8983份。

根據此一調查，6月份事業面移工總薪資平均為2萬8583元，總工時平均為194.7小時。外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9918元，每日實際工作時間平均約10.5小時。

根據調查，6月外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9918元，較108年6月減29元，其中經常性薪資1萬7436元，加班費2075元，分別年減114元及增16元。雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間者占81.1%，但不論雇主有無規定每日工作時間，每日實際工作時間平均約10.5小時；有9成7外籍家庭看護工每日連續休息時間超過8小時。

外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者合計占57.3%，較108年6月減8.3個百分點，主要受疫情影響，減少放假所致。假日都不放假原因以「外籍家庭看護工想賺取加班費」占86.6%最高，其次為「家中無替代照顧人力」占23%，「疫情影響」占18.5%居第3。外籍家庭看護工假日不放假，雇主有發給加班費占逾9成9。

如果未來外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日)，雇主有替代方案者占74%，較108年6月增2.6個百分點，主要替代方案以「由家人照顧」占84.9%為主，申請政府喘息或居家服務占8.8%。

109年6月事業面移工總薪資平均為2萬8583元(其中經常性薪資2萬4146元，加班費3967元)，總薪資較108年6月減少446元，主要因加班費減少1001元所致。經常性薪資則因基本工資調整，年增632元。總工時平均為194.7小時，年增6.9小時，其中正常工時為167.9小時，加班工時為26.8小時，各增13.1小時(主因國定假日減少2日)及減6.2小時。

加班費 看護 薪資

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