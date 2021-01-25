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勞動部調查 逾四成勞工加班 逾一成零加班費也沒補休

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

勞動部今天公布109年「勞工生活及就業狀況調查」，調查顯示，勞工有加班者逾四成(43.8%)，平均每月延長工時為14.9小時。按行業別觀察，以出版、影音製作、傳播及資通訊服務業，占59.1%最高。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保之本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，109年計回收有效樣本4215份。

根據此份調查，109年勞工有延長工時(加班)者占43.8%，較108年下降2.5個百分點，其中有延長工時者之平均每月延長工時為14.9小時，較108年減少1小時。按行業別觀察，以出版／影音製作／傳播及資通訊服務業有延長工時者占59.1%最高，其次為專業／科學及技術服務業占57.8%、電力及燃氣供應業占57.3%。

勞工延長工時後，每次均有領到加班費或換取補休者占87.6%，12.4%曾經沒有領到加班費或換取補休者。按行業別觀察，以教育業占28.5%最高，其次為金融及保險業占21.1%，其他服務業占20.2%居第三。

109年勞工服務單位對加班給付方式以「一律給付加班費」占39.5%最高，其次為「可選擇加班費或補休」占37.6%，「一律給予補休」占9.5%居第三。

此外，勞工曾在下班後接獲服務單位以通訊方式交辦且當下即執行工作占12.4%，平均每月實際執行時數為5.1小時。勞工需要服務單位提供工作與生活平衡措施者占94.9%，希望之措施以「福利措施」最多(占61.9%)，其次為「彈性工作安排」(47.9%)。勞工有兼職(差)占6%，主要原因為目前工作收入無法應付生活開銷。

疫情對百工百業造成影響。根據調查，109年勞工疫情而有被裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等困擾者占7.3%；影響轉職或轉業者占6.1%，規劃進修或學習其他專長者占18.8%；影響至海外工作計畫者占3.6%。

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