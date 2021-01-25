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唐吉訶德大夜班人員月薪才26K？網嘆：小北都贏外商

聯合新聞網 / 綜合報導
「唐吉訶德」開幕吸引大批民眾排隊朝聖。記者邱德祥／攝影
「唐吉訶德」開幕吸引大批民眾排隊朝聖。記者邱德祥／攝影

日本「唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日開幕，排隊人潮驚人，連凌晨也有人在等待進場。有人查出唐吉訶德的員工薪資，並與其他服務業同行做比較，直呼低到令人意外。

唐吉訶德第一間台灣分店在西門町開幕，天天都被人潮擠爆，剛開始營業時，光排隊結帳就要等五個小時，工作人員也得忙於補貨、收銀和應對客人。

有網友列出唐吉訶德在人力銀行的夜班人員徵才訊息，上班時間為晚上10點到隔天早上8點，待遇寫「月薪26,000元以上」，依當月出勤天數每日補貼300元，其他福利包括保障年薪13個月、首年特休12天起等。

原PO笑稱唐吉訶德主打低價，怎麼連深夜的大夜班薪資都是低價起；他還列出誠品書店、小北百貨和家樂福便利購的夜班人員待遇，最高為家樂福的32K~33K，誠品26K~30K，小北29.5K~29.8K， 唐吉訶德的薪資在同行中墊底。若加入徵才資訊中列出的福利，每月的出勤津貼若全勤可多領6600元，整體月薪可拉高到32K左右。

其他網友表示：「好便宜的奴才」、「難怪來台開，人力夠便宜」、「都高於基本工資24K查無不法」、「外商還輸給小北」、「在唐吉做有光榮感，朋友會拜託你幫買」、「薪水也很激安，不愧是激安殿堂」。

去年唐吉訶德確定來台展店的消息時，就已在徵才網站上開出33個職缺，從管理階層到基層員工都有，基層的收銀人員、廚房助理、行政人員等待遇26K起，主管級起薪為35K，工讀時薪230元起。

唐吉訶德 薪資 家樂福 誠品

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