前一份工作被資遣要寫進履歷中嗎？ 網友：說得通就好

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，不少公司都因此受到影響，在營運不佳的情況下，就只好資遣員工以減輕財務負擔，但對勞工來說卻是一大惡夢。對此，就有一名女網友在Dcard中PO文提到，自己工作不到兩個月的公司因疫情影響決定縮編，她也連帶受到影響，所以最近她正積極投履歷面試，但許多公司都因前一份工作「只做兩個月就被資遣」，抱持懷疑態度，這讓她感到相當苦惱，於是她就好奇詢問廣大網友「前一份工作被資遣要寫進履歷中嗎？」

原PO在文中提到，自己從2020年初離職後，找工作就一直不太順利，終於在下半年找到了自己喜歡的工作。不過誰也沒想到，她才工作不到兩個月，公司就因疫情影響決定縮編，雖然被資遣時主管連說了好幾次不捨，但自己也明白除了主管，其餘資歷較淺的同事也都被資遣。

她說道，從去年底就很擔心快過年工作會很難找，因此都很積極的投履歷，也實際面試了幾家公司，但大部分的公司看到前一份工作只做兩個月就被資遣，都抱持懷疑的態度，即便自己很努力想說明被資遣的原因，和任職期間的貢獻，但對方似乎都沒有在認真聽，若是在履歷上不提被資遣的事，就等同於待業一年，會更難說明。種種原因都讓原PO感到非常焦慮，也很懷念以前上班忙碌的生活。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並紛紛留言回應，「其實不講被資遣，沒人知道你是被資遣的」、「可以不用寫，但被問了再老實說就好，他們要不要信那是他們的問題，誠信是很重要的，很多公司很看重誠信，被人發現不老實會很慘」、「如果是兩個月可以不用寫，就說待業一年充實自己，比較好解釋」、「可以不用寫，勞健保上查不出明細，因為勞保明細只能本人去申請」。

不過也有過來人認為可以寫上去，「這個我很有經驗，六份工作有三份是被資遣的，面試過的求職者應該也快要有100 人。但其實資遣不是太大問題，只要你說得通就好，縮編就是個很好的論點，反而很多人換工作的理由很瞎，才是扣分」、「還是可以寫上去的，誠信很重要，可以照事實寫，反正被資遣的理由不是你的問題」、「工作多久被資遣，有合理的理由就寫」。