她問什麼工作準時下班月薪還有10萬 網友狂推這一行
每天準時下班又高薪的工作，是許多上班族夢寐以求的事，不過這樣的夢幻工作到底都是那些產業會有呢？有網友就好奇，有沒有平均月薪10萬，又能準時下班的工作呢？
網友在PTT上發文詢問，「每天9點上班，5:30下班，月薪十萬或以上，大家有沒有得到這種工作？」也好奇如果有的話，都是一些什麼樣的職業？
貼文一出引發網友熱議，許多人都表示，這種好康工作當然是包租公阿，「收租師啊，睏爸數錢」、「地主，巡地」、「收租啊，連上班都不用」、「收租第一選澤！！！時間彈性躺著賺」。
不過也有網友認真回應，其實很多行業都有這樣的夢幻工作，「很多資深的工程師都有，現在科技業也沒有以前操了」、「教師碩士學歷做到頂有八萬多，還有寒暑假」、「操盤手啊，還不用五點就下班了」、「親戚在工地，正常上下班時間，一個月也是10幾萬」。
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