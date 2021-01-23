徵工程師需具「4張高階證照」薪28K 過來人嘆：去國外工作吧

現今許多年輕人為了能夠在工作中謀求好的職位和薪水，都會試著取得領域內的相關證照或檢定考試認證，就是希望透過證照來證明自己的能力。不過，昨（22）日卻有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文表示，最近他在找網路工程師的職缺，於是就在人力銀行網站上看到一間公司，要求應徵者要擁有多張網路資訊證照，甚至有時還需要「半夜加班」但薪水卻只有2萬8，這讓他氣憤的直呼「證照是路邊撿的嗎？」

原PO在文中提到，近日他在人力銀行的網站上看到，台中某間百貨公司正在徵系統維護操作人員，工作內容顯示需要熟悉網路知識，並且需要具備MCSE證照（微軟系統認證工程師）、RHCE證照（Red Hat 認證系統工程師）和CCNA證照（思科認證網路工程師）等相關高階證照，還需要有操作vmware（威睿）以及xenserver等虛擬化平台的經驗、有證照尤佳，最後一點還提到「偶爾會加班到半夜」。

該公司洋洋灑灑的列出8大工作要求，但工作待遇卻只有2萬8到3萬5不等，這樣的要求和薪水讓原PO不能接受，並說道「要求一堆證照，公司也在台中開這種薪水」，他仔細一看才發現，除了要求證照也要有相關經驗，所以也不是有證照就能去面試。

PO文一出後，立刻吸引大批網友熱議，並紛紛留言回應，「叫老闆自己去考證照還比較快」、「這是來鬧的吧」、「這大概只能徵到有意願學習者」、「花錢考一堆證照，就是為了領不到國民平均薪資，真諷刺」、「薪資如果換算成美金就合理」、「這基本上就是拿根香蕉想請獅子」、「台中的公司要求都好高，但薪水卻比臨時工還低」、「有這些證照4萬5都不止欸」、「台灣職場真的很不尊重專業」。

也有不少過來人分享經驗，「有這種能力的人，可以在國外做到不錯的職務了，年薪通常也不低」、「其實這些都只是基礎條件，目前業界起薪大概就是如此，別把這行想的太有『錢途』，薪水是累積你的經驗跟增加你的能力來的，5年後才是薪水起飛期，所以不要以為有一堆證照，起薪就可以多高，IT要有點錢要去外商」、「去國外工作吧，才能才不會被浪費」、「通常這種條件在香港月薪會有30、40萬」、「有這麼多證照千萬別去台灣IT公司，如果是台灣電信業薪水兩倍以上，銀行的話會多一些」。