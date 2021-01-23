快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

直播／部桃患者家屬染疫途徑成謎 陳時中連8天親上火線說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵工程師需具「4張高階證照」薪28K 過來人嘆：去國外工作吧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，最近他在人力銀行網站上看到一間公司，要求應徵者要擁有多張網路資訊證照，有時還需要「半夜加班」但薪水卻只有28K。圖擷自爆怨2公社
一名網友PO文表示，最近他在人力銀行網站上看到一間公司，要求應徵者要擁有多張網路資訊證照，有時還需要「半夜加班」但薪水卻只有28K。圖擷自爆怨2公社

現今許多年輕人為了能夠在工作中謀求好的職位和薪水，都會試著取得領域內的相關證照或檢定考試認證，就是希望透過證照來證明自己的能力。不過，昨（22）日卻有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文表示，最近他在找網路工程師的職缺，於是就在人力銀行網站上看到一間公司，要求應徵者要擁有多張網路資訊證照，甚至有時還需要「半夜加班」但薪水卻只有2萬8，這讓他氣憤的直呼「證照是路邊撿的嗎？」

原PO在文中提到，近日他在人力銀行的網站上看到，台中某間百貨公司正在徵系統維護操作人員，工作內容顯示需要熟悉網路知識，並且需要具備MCSE證照（微軟系統認證工程師）、RHCE證照（Red Hat 認證系統工程師）和CCNA證照（思科認證網路工程師）等相關高階證照，還需要有操作vmware（威睿）以及xenserver等虛擬化平台的經驗、有證照尤佳，最後一點還提到「偶爾會加班到半夜」。

該公司洋洋灑灑的列出8大工作要求，但工作待遇卻只有2萬8到3萬5不等，這樣的要求和薪水讓原PO不能接受，並說道「要求一堆證照，公司也在台中開這種薪水」，他仔細一看才發現，除了要求證照也要有相關經驗，所以也不是有證照就能去面試

PO文一出後，立刻吸引大批網友熱議，並紛紛留言回應，「叫老闆自己去考證照還比較快」、「這是來鬧的吧」、「這大概只能徵到有意願學習者」、「花錢考一堆證照，就是為了領不到國民平均薪資，真諷刺」、「薪資如果換算成美金就合理」、「這基本上就是拿根香蕉想請獅子」、「台中的公司要求都好高，但薪水卻比臨時工還低」、「有這些證照4萬5都不止欸」、「台灣職場真的很不尊重專業」。

也有不少過來人分享經驗，「有這種能力的人，可以在國外做到不錯的職務了，年薪通常也不低」、「其實這些都只是基礎條件，目前業界起薪大概就是如此，別把這行想的太有『錢途』，薪水是累積你的經驗跟增加你的能力來的，5年後才是薪水起飛期，所以不要以為有一堆證照，起薪就可以多高，IT要有點錢要去外商」、「去國外工作吧，才能才不會被浪費」、「通常這種條件在香港月薪會有30、40萬」、「有這麼多證照千萬別去台灣IT公司，如果是台灣電信業薪水兩倍以上，銀行的話會多一些」。

薪水 面試 職場

延伸閱讀

婚禮小卡有什麼用途？ 過來人曝「隱藏功能」：以後用得到

不浪費！家中20尾錦鯉缺氧死亡 飼主「煮湯吃下肚」網驚呆

家住海邊！「烏魚子」當零食吃到膩 網喊：幫你分擔痛苦

雞生病了？好市多搬出「雞蛋限購令」 內行人曝原因：正常啦

相關新聞

徵工程師需具「4張高階證照」薪28K 過來人嘆：去國外工作吧

現今許多年輕人為了能夠在工作中謀求好的職位和薪水，都會試著取得領域內的相關證照或檢定考試認證，就是希望透過證照來證明自己的能力。不過，昨（22）日卻有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文表示，最近他在找網路工程師的職缺，於是就在人力銀行網站上看到一間公司，要求應徵者要擁有多張網路資訊證照，甚至有時還需要「半夜加班」但薪水卻只有2萬8，這讓他氣憤的直呼「證照是路邊撿的嗎？」

內科待遇比竹科差？ 過來人曝「殘酷事實」：光起薪就差4倍

許多社會新鮮人考量工作性質，經常會選擇搬到公司附近或鄰近的相關產業區，然而日前就有一名網友表示，新竹與內湖都是台灣知名的科學園區，但他聽聞很少人會選擇到內湖科學園區就業，讓他不禁好奇「內湖科學園區的待遇跟新竹差很多嗎？」

他當董事長特助月薪3萬5 工作內容曝光讓網友都傻了

一名網友在PTT透露自己的職業是董事長特助，頭銜聽起來很威風，但工作內容和薪資卻讓他有些怨言，不僅要載老闆兒子上課，還要幫忙打掃家裡環境，活像個傭人，而且薪水還不高，不過因為自己年紀不小了，這也讓他很猶豫到底要不要離職換工作。

科技哥年終「8個月+萬元紅包」爽翻 網抖背後陰暗面

就快過年了，許多人為公司賣命工作一整年，也期待著年終獎金的到來。昨（20）日一名網友在Dcard發文指出，自己在竹科的科技業上班，公司公告年終不論年資多少都可領「8個月」，消息一出讓他樂翻天，也引起許多網友羨慕。

基隆就業中心26日辦徵才活動 農曆年前找工作把握機會

基隆就業中心今天表示，26日下午將在就業中心辦理聯合徵才活動，邀請廠商參加，提供166個工作機會，想在農曆年前找到工作的...

疫情衝擊空服員去哪？ 微風精品、禮賓有近20位前空姐

受到新冠肺炎疫情影響，轉職潮湧現！104人力銀行今（20）日指出，由於旅遊航空業短期之內回不去了，根據統計約有2.6萬名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。