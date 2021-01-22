快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

內科待遇比竹科差？ 過來人曝「殘酷事實」：光起薪就差4倍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「內湖科學園區與竹科的待遇是否差很多？」貼文一出，引起許多網友討論。圖片來源／ingimage
一名網友好奇「內湖科學園區與竹科的待遇是否差很多？」貼文一出，引起許多網友討論。圖片來源／ingimage

許多社會新鮮人考量工作性質，經常會選擇搬到公司附近或鄰近的相關產業區，然而日前就有一名網友表示，新竹與內湖都是台灣知名的科學園區，但他聽聞很少人會選擇到內湖科學園區就業，讓他不禁好奇「內湖科學園區的待遇跟新竹差很多嗎？」

原PO在PTT八卦板以「內湖科學園區待遇跟新竹差很多嗎？」為題發文，他表示自己其實蠻不喜歡新竹，但無奈未來的工作機會很多都在新竹，但發現內湖似乎也有類似的公司，「很好奇當工程師一定要去新竹嗎？為什麼很少人想要去內湖科學園區？是待遇差很多嗎？」

貼文引起許多過來人討論，有人就留言表示，「內湖工作，但買不起內湖房子」、「竹科薪資福利比較好是真的，內科感覺在走下坡」、「內湖不是給內科人住的」、「竹科附近房子再不便宜也比台北房子便宜很多」。

也有其他專業網友指出，「竹科比較少軟體缺」、「內科一堆湊數的二、三流科技公司，當然有很好的，但更多是鳥公司」、「產業不同，新鮮人起薪差4倍」、「一個輪班年薪百萬，一個輪班年薪60不到你說呢」。

PTT 薪資

延伸閱讀

年薪「彰化70萬和台北90萬」選哪個？ 網答案一面倒：較划算

放棄台積電300萬年薪！當大學教授收入銳減 優勢曝光網讚爆

要求精通外語起薪才給2萬6？ 網揭關鍵：很合理

科技哥年終「8個月+萬元紅包」爽翻 網抖背後陰暗面

相關新聞

內科待遇比竹科差？ 過來人曝「殘酷事實」：光起薪就差4倍

許多社會新鮮人考量工作性質，經常會選擇搬到公司附近或鄰近的相關產業區，然而日前就有一名網友表示，新竹與內湖都是台灣知名的科學園區，但他聽聞很少人會選擇到內湖科學園區就業，讓他不禁好奇「內湖科學園區的待遇跟新竹差很多嗎？」

他當董事長特助月薪3萬5 工作內容曝光讓網友都傻了

一名網友在PTT透露自己的職業是董事長特助，頭銜聽起來很威風，但工作內容和薪資卻讓他有些怨言，不僅要載老闆兒子上課，還要幫忙打掃家裡環境，活像個傭人，而且薪水還不高，不過因為自己年紀不小了，這也讓他很猶豫到底要不要離職換工作。

科技哥年終「8個月+萬元紅包」爽翻 網抖背後陰暗面

就快過年了，許多人為公司賣命工作一整年，也期待著年終獎金的到來。昨（20）日一名網友在Dcard發文指出，自己在竹科的科技業上班，公司公告年終不論年資多少都可領「8個月」，消息一出讓他樂翻天，也引起許多網友羨慕。

基隆就業中心26日辦徵才活動 農曆年前找工作把握機會

基隆就業中心今天表示，26日下午將在就業中心辦理聯合徵才活動，邀請廠商參加，提供166個工作機會，想在農曆年前找到工作的...

疫情衝擊空服員去哪？ 微風精品、禮賓有近20位前空姐

受到新冠肺炎疫情影響，轉職潮湧現！104人力銀行今（20）日指出，由於旅遊航空業短期之內回不去了，根據統計約有2.6萬名...

放棄台積電300萬年薪！當大學教授收入銳減 優勢曝光網讚爆

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，不過有網友透露，聽聞有教授從國外讀書返台，婉拒台積電300萬年薪的工作，選擇當大學教授做研究，讓他不解「為何教授放棄年薪300萬的工作」，貼文掀起眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。