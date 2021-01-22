內科待遇比竹科差？ 過來人曝「殘酷事實」：光起薪就差4倍

許多社會新鮮人考量工作性質，經常會選擇搬到公司附近或鄰近的相關產業區，然而日前就有一名網友表示，新竹與內湖都是台灣知名的科學園區，但他聽聞很少人會選擇到內湖科學園區就業，讓他不禁好奇「內湖科學園區的待遇跟新竹差很多嗎？」

原PO在PTT八卦板以「內湖科學園區待遇跟新竹差很多嗎？」為題發文，他表示自己其實蠻不喜歡新竹，但無奈未來的工作機會很多都在新竹，但發現內湖似乎也有類似的公司，「很好奇當工程師一定要去新竹嗎？為什麼很少人想要去內湖科學園區？是待遇差很多嗎？」

貼文引起許多過來人討論，有人就留言表示，「內湖工作，但買不起內湖房子」、「竹科薪資福利比較好是真的，內科感覺在走下坡」、「內湖不是給內科人住的」、「竹科附近房子再不便宜也比台北房子便宜很多」。

也有其他專業網友指出，「竹科比較少軟體缺」、「內科一堆湊數的二、三流科技公司，當然有很好的，但更多是鳥公司」、「產業不同，新鮮人起薪差4倍」、「一個輪班年薪百萬，一個輪班年薪60不到你說呢」。