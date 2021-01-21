他當董事長特助月薪3萬5 工作內容曝光讓網友都傻了

一名網友在PTT透露自己的職業是董事長特助，頭銜聽起來很威風，但工作內容和薪資卻讓他有些怨言，不僅要載老闆兒子上課，還要幫忙打掃家裡環境，活像個傭人，而且薪水還不高，不過因為自己年紀不小了，這也讓他很猶豫到底要不要離職換工作。

原PO寫道自己目前在一家小型保健食品公司擔任董事長特助，每個月的薪水有3萬5，當中的5千元是加油補貼，因為去哪裡都是開自己的車，而不是用老闆或公司的車。薪水看起來雖然不太多，但工作內容卻不少，他說每天工作行程就是早上7:15打電話叫老闆的兒子起床，然後7點半載去上課，之後9點半到老闆家，還要幫忙買早餐、打掃屋裡環境，接著就等老闆想幾點起床，再看要去哪裡，例如公司、診所看診，或者其他地方。

到了下午再看老闆怎麼安排，有時候會要原PO去送貨，不過開的一樣是他自己的車，然後17:30下班。他說這份工作唯一不錯的地方，就是有時候老闆不想進公司，便會叫他自己去忙，如果沒什麼事就自行安排，只不過要隨時待命，一通電話就得馬上處理。

原PO說因為常常要處理一些鳥事和董事長的私事讓他覺得很煩、壓力大，老闆又沒有意願要幫忙調薪，讓他萌生離職換跑道的念頭，但畢竟有點年紀了，讓原PO很猶豫是否要繼續做下去。

網友們看了原PO的經歷都覺得不可思議，「什麼特助，根本是管家吧」、「面試官對特助的期待應該是協助管理，部門溝通的角色，你這個比較像是私人助理或是管家」、「完全沒有發展性的工作欸，除非你下份工作要找管家類的工作」、「你不說特助我還以為是哪裡來的女僕男傭」、「先不說特助這薪水多不多，你根本被塞一堆不是份內工作的事」、「這是司機跟管家的工作，然後我認識的薪水都比你高」。