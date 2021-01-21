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科技哥年終「8個月+萬元紅包」爽翻 網抖背後陰暗面

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在科技業工作的男子透露，公司宣布年終有「8個月」，讓他超開心。示意圖。本報資料照片
一名在科技業工作的男子透露，公司宣布年終有「8個月」，讓他超開心。示意圖。本報資料照片

就快過年了，許多人為公司賣命工作一整年，也期待著年終獎金的到來。昨（20）日一名網友在Dcard發文指出，自己在竹科的科技業上班，公司公告年終不論年資多少都可領「8個月」，消息一出讓他樂翻天，也引起許多網友羨慕。

原PO貼出公司祭出的公告，上面寫著：「經董事會通過，年資10年以上同仁，年終獎金8個月及5萬元紅包；年資5到9年同仁，年終獎金8個月及3萬元紅包；年資5年以下同仁，年終獎金8個月及1萬元紅包。」這也讓原PO直呼「好爽啊」。不過現在該貼文已遭到刪除，原因不明。

面對8個月的年終，網友紛紛表示，「天哪！羨慕」、「我們公司只有50天」、「求公司，我要轉職了」、「只看年資的一定是傳產」、「8個月差不多吧，我們去年10個月」、「5年以下感覺最爽欸，以1年（資歷）來說就有8個月真的超多」；也有網友說，「大家只看年終，但都沒想過一定很累」。

原PO公司宣布年終獎金，讓眾網友好羨慕。 圖擷自深卡
原PO公司宣布年終獎金，讓眾網友好羨慕。 圖擷自深卡

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