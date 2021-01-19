放棄台積電300萬年薪！當大學教授收入銳減 優勢曝光網讚爆

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，不過有網友透露，聽聞有教授從國外讀書返台，婉拒台積電300萬年薪的工作，選擇當大學教授做研究，讓他不解「為何教授放棄年薪300萬的工作」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，最近聽說以前有教授出國讀書回來，台積電給了年薪將近300萬的工作，但教授最後選擇去某國立大學教書做研究，年薪大概只有100多萬，到底是什麼原因讓他這樣選，難道是研究熱忱嗎？版上有沒有教授出來講一下。

對此，一名大學教授回文，原文中提到教授的家庭，可以供他出國留學，想必家境一定不錯，「而我家也有能力讓我出國念書，如果真讓我選100萬和300萬年薪，我認為100萬可以做自己想做的事，加上日子也算過得不錯，錢到一個點之後再多也就那樣，說真的錢賺再多，死了也帶不走，做自己開心的事比較重要」。

貼文一出，網友留言回應，「錢夠用就好，能做自己喜歡的事很幸福」、「100萬做自己想做的事，時間自由教授大贏，300萬天天輪班責任制，累死了只有錢多而已」、「當教授做研究，光是樂趣就屌打去業界賣肝」、「其實蠻有道理的，就位置不一樣有不同的看法」、「人活不了多久，沒很缺錢的話還是選自己喜歡的」、「台灣教授就剛好處於不缺錢但也不會多有錢的階級，上班時間單純自由，生活品質真的不錯」。