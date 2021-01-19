快訊

日本再添2起變種病毒病例 沖繩發布緊急事態

疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放棄台積電300萬年薪！當大學教授收入銳減 優勢曝光網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「為何教授放棄台積電給的年薪300萬工作」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照
網友好奇「為何教授放棄台積電給的年薪300萬工作」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，不過有網友透露，聽聞有教授從國外讀書返台，婉拒台積電300萬年薪的工作，選擇當大學教授做研究，讓他不解「為何教授放棄年薪300萬的工作」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，最近聽說以前有教授出國讀書回來，台積電給了年薪將近300萬的工作，但教授最後選擇去某國立大學教書做研究，年薪大概只有100多萬，到底是什麼原因讓他這樣選，難道是研究熱忱嗎？版上有沒有教授出來講一下。

對此，一名大學教授回文，原文中提到教授的家庭，可以供他出國留學，想必家境一定不錯，「而我家也有能力讓我出國念書，如果真讓我選100萬和300萬年薪，我認為100萬可以做自己想做的事，加上日子也算過得不錯，錢到一個點之後再多也就那樣，說真的錢賺再多，死了也帶不走，做自己開心的事比較重要」。

貼文一出，網友留言回應，「錢夠用就好，能做自己喜歡的事很幸福」、「100萬做自己想做的事，時間自由教授大贏，300萬天天輪班責任制，累死了只有錢多而已」、「當教授做研究，光是樂趣就屌打去業界賣肝」、「其實蠻有道理的，就位置不一樣有不同的看法」、「人活不了多久，沒很缺錢的話還是選自己喜歡的」、「台灣教授就剛好處於不缺錢但也不會多有錢的階級，上班時間單純自由，生活品質真的不錯」。

台積電 大學教授 PTT

延伸閱讀

不發喜帖！朋友傳「銀行帳戶」討紅包 她怒嗆：是有多缺錢

準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

吃過嗎？過年「3大零食地雷」曝光 網：吃1口秒吐出來

餐廳點菜要當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

相關新聞

放棄台積電300萬年薪！當大學教授收入銳減 優勢曝光網讚爆

晶圓代工龍頭「台積電」是許多人夢寐以求的公司，不過有網友透露，聽聞有教授從國外讀書返台，婉拒台積電300萬年薪的工作，選擇當大學教授做研究，讓他不解「為何教授放棄年薪300萬的工作」，貼文掀起眾人熱議。

大學畢業生領不到30K很正常？ 網無奈曝：一堆好嗎

隨著時代的進步，台灣學生唸大學的普及率不斷升高，讓大學教育在台灣似乎成了基本學歷。不過，一名網友以標題「身邊真的有月薪2萬多的嗎？」發文詢問，是否真的有領月薪2萬多的大學生，吸引許多不同經驗的網友討論。

司機連上13天班 春安勞檢鎖定物流業

每年春節前是物流司機加班季。貨運及倉儲產業工會昨呼籲勞動部立即啟動春節前貨運業、物流業工時專案勞檢，勞動部與交通部應承諾...

要求精通外語起薪才給2萬6？ 網揭關鍵：很合理

上班族的薪資多寡，往往跟公司的需求息息相關，外語能力則是許多職業不可或缺的能力之一。日前一名女網友在網路上分享自己在求職時的發現，一家公司徵求行政助理，要求「精通英文」起薪卻只有2萬6千元。這讓原PO十分驚訝，因此想跟網友們討論是否有不同觀點，引發熱議。

物流司機多AB班表打假卡 勞動部今起啟動春節勞檢

物流業營收屢創新高，每年春節前卻成了物流司機加班旺季。貨運及倉儲產業工會今天召開記者會，呼籲勞動部立即啟動2月1日至11...

辦公室最厭惡的4大同事行為！ 「這一點」她大呼：百思不解

都說上班遇到好同事，工作氣氛會很融洽，不過近日有網友PO文列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，包括：上班時間剪指甲、一直按原子筆、訂飲料愛抱怨、偷看同事電腦的LINE，引發網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。