大學畢業生領不到30K很正常？ 網無奈曝：一堆好嗎

隨著時代的進步，台灣學生唸大學的普及率不斷升高，讓大學教育在台灣似乎成了基本學歷。不過，一名網友以標題「身邊真的有月薪2萬多的嗎？」發文詢問，是否真的有領月薪2萬多的大學生，吸引許多不同經驗的網友討論。

一名網友近日在PTT八卦板上發文提出是否真的有人月薪只領2萬多，「我們撇開身心障礙，或是低學歷做學徒，還是過度打工性質的工作，都讀到大學畢業，好手好腳，家庭正常的，真的有人領月薪兩萬多的嗎？」。

此文一出，許多網友紛紛留言透露自身心酸的經驗，「台北業務一堆26K吧」、「朋友是新北補習班老師，最低一個月17K」、「上一個工作28K，還是相機大廠」、「我同學老婆當行政助理23K」、「大學畢業26K，到現在碩班畢業，也才28K」、「櫃檯都是20幾K」、「初等公務員實領也不到3萬」、「我大學畢業面試第一間就開28K在林口」、「我妹啊，會計助理，一兩年前問她大概是28K左右」、「我有個朋友，經濟研究所出來，每個月22K」、「餐飲服務業一堆好嗎」。

有人提出只要離開雙北，很多工作月薪都不到3萬元，「南部26K扣完勞健保實領25K」、「屏東一堆，業務助理通常25K上下」、「中南部2萬多算大宗吧」。