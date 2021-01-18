物流司機多AB班表打假卡 勞動部今起啟動春節勞檢

物流業營收屢創新高，每年春節前卻成了物流司機加班旺季。貨運及倉儲產業工會今天召開記者會，呼籲勞動部立即啟動2月1日至11日(除夕前)貨運業、物流業工時專案勞檢，勞動部與交通部應承諾未來每逢農曆年前兩周，超過1000名員工以上之大型貨運物流公司(及其子公司)皆進行專案勞檢與稽查，徹底杜絕血汗超時。

勞動部職安署回應，每年均訂定「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，今年已於1月7日函頒，並於1月18日起至2月26日執行，也就是在今天啟動執行。有關國道客運、零售量販店、餐飲業及儲配運輸物流業等易超時行業均已列為檢查重點對象，以確保該行業工作者之勞動權益。

台灣汽車貨運倉儲工會理事長林志雄表示，運輸倉儲業界多AB班表，班表上雖註記休假，實際上卻是上班不打卡，導致司機動輒連續上班超過7天，勞檢員看班表未必能查到。勞動部應讓汽車貨運倉儲工會與台灣郵政產業工會參與勞動檢查過程。

職安署表示，因應農曆春節前，事業單位歲修與趕工作業頻繁，職災風險高，且交通運輸業、零售量販業等，易有工作超時情形，勞動部每年均訂定「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，今年已於1月7日函頒，並於1月18日起至2月26日執行。

職安署強調，汽車貨運業目前非屬適用勞動基準法第36條第4項彈性調整例假之業別，仍需符合每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。此項會列為春安檢查重點事項。至於有關產業工會擬參與勞動檢查一事，各產業工會對該產業之特性或雇主可能涉及違反法令之態樣等相關資訊，都可提供勞動部及各地方主管機關作為實施監督檢查參考。