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要求精通外語起薪才給2萬6？ 網揭關鍵：很合理

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前在求職時發現一間公司在找精通外語能力的行政助理，但起薪卻只有2萬6。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友日前在求職時發現一間公司在找精通外語能力的行政助理，但起薪卻只有2萬6。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

上班族的薪資多寡，往往跟公司的需求息息相關，外語能力則是許多職業不可或缺的能力之一。日前一名女網友在網路上分享自己在求職時的發現，一家公司徵求行政助理，要求「精通英文」起薪卻只有2萬6千元。這讓原PO十分驚訝，因此想跟網友們討論是否有不同觀點。

一名在求職的女網友近日在Dcard的工作板上發文透露，在徵才網站上看到一家公司在徵求一位精通英語能力的行政助理，起薪為2萬6千元。除此之外，該公司還在徵具備德文和日文能力中等的職缺，起薪則為2萬4至2萬6元。

原PO看到這樣的薪資驚訝表示，「雖然是行政，但一個要精通英文，一個要日文德文中等薪水才這樣？這是合理的？此職缺在『雙北』，我只是找行政缺意外看到，沒有要投的意願」。

部分網友看完文章後紛紛表示超合理，關鍵就在這個職缺是「行政」，「很合理阿，除非做翻譯，不然英文並不是什麼專業能力」、「行政對精通的定義我實在不敢恭維，雖然講精通，但實際上是指有碰過就好」、「太多人在找行政助理，供給大於需求」、「只會語言但沒有一技之長的話當然沒辦法找到多好的工作，而且會英文或日文的人才非常非常多基本上已經過飽和了」、「語言只是工具而已，端看你有什麼專長」、「英文精通就不會選擇行政職，選擇行政職不就代表自己沒有一個特別的專長嗎」。

但也有許多網友覺得不該給那麼低的薪水，「非常不合理，文組的專業一直被低估」、「給20幾k，跟什麼都不用讀書的一般服務業一樣薪水，就很不合理吧，我不相信有人能不花時間，就能有這些語言能力」、「我有認識英文精通日文精通德文中等的孩子，但這薪水連他爸媽都不會讓他去了」、「文組除非達到頂尖，不然能力真的就是不值錢」、「我中文英文日文精通、德文也在中等以上，但這薪水，還不如在家做手工呢」。

除此之外，有網友分析根本原因，「英文是專業能力但不能只會英文，它應該是輔助你工作的工具」、「你在歐美國家上班，講英文不就是基本嗎。跟吃飯一樣基本，對西方國家來說並不是專業能力，就像歐美人來台上班，中文就是必備，你不會就滾蛋，你會也不是加分的能力」。

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