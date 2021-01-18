要求精通外語起薪才給2萬6？ 網揭關鍵：很合理

上班族的薪資多寡，往往跟公司的需求息息相關，外語能力則是許多職業不可或缺的能力之一。日前一名女網友在網路上分享自己在求職時的發現，一家公司徵求行政助理，要求「精通英文」起薪卻只有2萬6千元。這讓原PO十分驚訝，因此想跟網友們討論是否有不同觀點。

一名在求職的女網友近日在Dcard的工作板上發文透露，在徵才網站上看到一家公司在徵求一位精通英語能力的行政助理，起薪為2萬6千元。除此之外，該公司還在徵具備德文和日文能力中等的職缺，起薪則為2萬4至2萬6元。

原PO看到這樣的薪資驚訝表示，「雖然是行政，但一個要精通英文，一個要日文德文中等薪水才這樣？這是合理的？此職缺在『雙北』，我只是找行政缺意外看到，沒有要投的意願」。

部分網友看完文章後紛紛表示超合理，關鍵就在這個職缺是「行政」，「很合理阿，除非做翻譯，不然英文並不是什麼專業能力」、「行政對精通的定義我實在不敢恭維，雖然講精通，但實際上是指有碰過就好」、「太多人在找行政助理，供給大於需求」、「只會語言但沒有一技之長的話當然沒辦法找到多好的工作，而且會英文或日文的人才非常非常多基本上已經過飽和了」、「語言只是工具而已，端看你有什麼專長」、「英文精通就不會選擇行政職，選擇行政職不就代表自己沒有一個特別的專長嗎」。

但也有許多網友覺得不該給那麼低的薪水，「非常不合理，文組的專業一直被低估」、「給20幾k，跟什麼都不用讀書的一般服務業一樣薪水，就很不合理吧，我不相信有人能不花時間，就能有這些語言能力」、「我有認識英文精通日文精通德文中等的孩子，但這薪水連他爸媽都不會讓他去了」、「文組除非達到頂尖，不然能力真的就是不值錢」、「我中文英文日文精通、德文也在中等以上，但這薪水，還不如在家做手工呢」。

除此之外，有網友分析根本原因，「英文是專業能力但不能只會英文，它應該是輔助你工作的工具」、「你在歐美國家上班，講英文不就是基本嗎。跟吃飯一樣基本，對西方國家來說並不是專業能力，就像歐美人來台上班，中文就是必備，你不會就滾蛋，你會也不是加分的能力」。