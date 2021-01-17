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辦公室最厭惡的4大同事行為！ 「這一點」她大呼：百思不解

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

都說上班遇到好同事，工作氣氛會很融洽，不過近日有網友PO文列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，包括：上班時間剪指甲、一直按原子筆、訂飲料愛抱怨、偷看同事電腦的LINE，引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT WomanTalk板分享自己無法接受的4大同事行為，首先是「在上班時間的辦公室裡剪指甲」，原PO表示，跟客戶講電話或是跟同事討論公事時，一旁傳來「ㄎㄧㄚㄎㄧㄚㄎㄧㄚ」的剪指甲聲音，讓人覺得非常刺耳。

其次是「一直按原子筆」，原PO提到，同事一直連續按原子筆，在自己位子上就算了，走到哪也手裡拿著原子筆狂按，聽到就覺得好吵。

還有「訂飲料愛抱怨」，原PO指出，常會有幾個沒訂到的同事抱怨說怎麼沒訂到，「或是抱怨飲料難喝、抱怨飲料送太慢、抱怨飲料太貴」，讓她直呼「愛嫌就不要訂啊」。

最後原PO指出「看同事電腦的LINE」，有些同事看到電腦螢幕的LINE畫面，竟會討論起上面的內容，例如「欸你這個群組名稱也太好笑了吧」、「你跟你朋友要去看那部電影喔」，讓原PO傻眼直呼「這個行為我是百思不解」。

文章曝光後，網友紛紛分享自身遭遇，「同事個性很大媽，愛干涉他人穿著及私生活」、「每10秒清一次喉嚨，聽到很暴躁」、「講私人電話還不降低音量，真的很討厭」、「很喜歡貼近講話的也令人反感」、「擅自拿文具的一堆，防不勝防」。

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