年薪「彰化70萬和台北90萬」選哪個？ 網答案一面倒：較划算

許多年輕人會北漂到台北去工作，薪水較優渥以外交通也相當方便。一名網友目前在彰化上班，年薪70萬，薪水已接近該職務的天花板，最近面試上一間北部公司，年薪90萬，但在台北還需負擔在外開銷，於是想問問網友們，是否該北上工作。

一名網友在「Dcard」工作版發文，他目前31歲是一位工程師，住在彰化家裡通勤上班，月薪50K、年薪約70~80萬，約晚上5點下班、無加班費，已調薪過幾次，目前薪水已接近該職務的天花板，很難再往上調，且中部薪水更高的相關職缺很少。

最近原po有去北部幾家公司面試，目前只面試錄取一家，公司開月薪61K、年薪90~100萬的工程師職務同樣無加班費，但若要北上工作，要負擔台北租屋及在外的開銷，因此相當煩惱，於是想問問網友們，「這薪水差距是否該北上？若北上要開多少薪水才合理？」。

大部分網友認為，住在彰化比較省，「在彰化比較划算，在台北租屋一個月1萬起跳....房租+通勤+伙食」、「一定是彰化比較省，而且年薪70在彰化來說很高了，去台北直接多10萬多的支出反而更窮」、「彰化，省下來的錢在台中買房子租別人」、「秒選彰化，存下來的錢差太多了，而且隔壁的台中不會輸台北太多 還行」、「建議選彰化，存下來的錢拿去存股」、「台北的話，建議談到100-120萬，不然存不了錢」。

不過，有網友則認為，去台北未來發展會更好，「去北部的好處是，生活圈擴大，有機會認識更多人，包含未來老婆～跟人脈拓展」、「主要看你未來三年的規劃如何，北部看未來是更有發展的，看你有沒有需要這個發展」、「會去北部，至少那個薪水往後看起來還能再往上調，去他鄉工作一開始就要做好前期賺不到錢的心理準備，能夠打平已經是很不錯了！以長遠看，累點但我會北漂」、「差沒多少，如果為了家人彰化可以留，但為了你更好的發展，真的要北部」。