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新鮮人不滿公司想講「離職真心話」 網勸：別踩黑暗潛規則

聯合新聞網 / 綜合報導
離職是一門學問，許多新鮮人如果對公司有不滿的地方想要離開，會直接向主管坦白辭職原因，雖然是把事實說出來而已，但許多網友紛紛表示這麼做，等同誤踩職場潛規則。圖／ingimage
離職是一門學問，許多新鮮人如果對公司有不滿的地方想要離開，會直接向主管坦白辭職原因，雖然是把事實說出來而已，但許多網友紛紛表示這麼做，等同誤踩職場潛規則。圖／ingimage

離職是一門學問，許多新鮮人如果對公司有不滿的地方想要離開，會直接向主管坦白辭職原因，雖然是把事實說出來而已，但許多網友紛紛表示這麼做，等同誤踩職場潛規則，畢竟很多人無法接受批評，「離職原因，千萬不要說實話」。

一名女網友在Dcard指出，自己任職的地方是分店，主管是個講話直接，但很會帶領團隊的大姐姐，原本關係都還不錯，但近期因為公司高層盯上他們，搞得主管心情很差，也影響她帶領團隊的方式，變成不斷的謾罵、諷刺，導致和底下員工關係越來越差，也讓原PO萌生想離職的念頭。

但原PO表示，希望大家好聚好散，因為同事之前感情很好，也想說以後能常常回公司看看，所以正在考慮要不要和主管聊聊，讓彼此能理解不同角度的想法，解開一些誤會，「想知道大家的意見，剛出社會的小社畜什麼事都很困擾」。

對此，底下網友一面倒勸她別這麼做，「職場潛規之一，離職原因，千萬不要說實話」、「除非主管有伸出橄欖枝想要聽妳的反饋，不然沒有必要自己站出來說」、「工作久了就會知道，在職場上付出真心想要交朋友結善緣，別人可能不這麼想，不是每個人都那麼心思細膩，很多人一點批評都聽不了的」、「職場跟當兵一樣都不能說真話的」、「沒聽過上班當同事，下班不認識這句話嗎？職場上跟人認真就輸了」。

Dcard 新鮮人 離職 職場

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