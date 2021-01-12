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收到面試通知一看時間怕遇雷公司 過來人分析：要有心理準備

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT詢問「可在假日面試的是什麼樣子的公司？」 圖／ingimage
一名網友在PTT詢問「可在假日面試的是什麼樣子的公司？」 圖／ingimage

面試是許多職場工作的第一步，履歷符合公司資格便能獲得面試邀請。一名網友日前獲得一面試邀約，卻發現面試時間竟是在假日，感到相當疑惑，立刻上網詢問「可在假日面試的是什麼樣子的公司？」，意外釣出不少過來人回覆。

原PO在PTT Salary板發文，表示不久前投了履歷，並在履歷寫下近日較忙碌，希望先以電話或視訊的方式面試，隨後收到了公司面試通知，對方竟約了「假日」面試。

原PO投遞的是非公開發行公司，雖相關資訊相當少，但看起來是很正常的公司，原以為公司方會接受電話面試或是直接拒絕，沒想到是在假日面試，令他相當緊張，趕緊上網詢問網友是否有遇過假日面試的公司。

文章一貼出就有許多網友留言，不少人勸原PO「很大機率你進去後假日也要上班的公司」、「表示假日有很大的機會加班」、「以後也要假日無薪加班的機率很高」、「要有心理準備」、「有可能是輪班的公司？」、「假日有面試的公司通常是假日本來就有上班，你不想做就別去面試，但也不見得就是雷公司」。

有人推測「搞不好面試官有拿加班費啊」、「覺得你不錯，就順著你安排假日面試。只要安排好，出席面試的人員一樣有加班費」。也有人認為應該是原PO提出平日很忙，HR才配合約假日面試，「面試的時候技巧性的問工作型態不就好了」。

另外，還有人分享經驗「最近才在假日安排面試，單純因為人選跟主管都很忙只能在假日面談」、「剛出社會有次面試老闆說可以約假日」、「看面試你的人是什麼層級，我前公司執行長或副總也假日約人面試或者談生意」、「應徵中華電信都在假日面試，給你參考一下」、「一堆國營的面試不是都排在假日嗎？」

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