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面試後急著想知道結果怎辦？內行人建議「靠一招」追問能加分

聯合新聞網 / 綜合報導
網友建議面試者，可透過郵件詢問是否錄取，不要打電話詢問。 圖／ingimage
網友建議面試者，可透過郵件詢問是否錄取，不要打電話詢問。 圖／ingimage

進入職場工作第一件事就是面試，每每面試結束後，對方都會請面試者等候通知，不過後續是否要追問有無錄取，也是一門學問。有網友透露，對人資而言「打電話問扣分，發email加分」，建議面試者不要中斷對方工作詢問，比較有錄取機會。

有網友在PTT發文詢問「面試完會追問嗎？」他表示，曾遇過面試主管給他名片，就是希望他打電話主動詢問面試結果，表現出積極性，因此他馬上被錄取，但也曾遇過打電話過去詢問，卻被對方認為耐性不足，因此直接被踢出名單，讓他無奈嘆「打電話進去追問，真的是運氣運氣的」。

許多網友都認為隨緣，留言「是我就懶得追了，願者上鉤，反正拿出能力，看他買不買帳」、「完全不會追，找工作就是看實力」、「真的很想拿到的會問，其他佛系」、「時間省下來多投幾家比較實在」。

有人認為追問不佳，留言「有做過協助收履歷安排面試的部分，明明上面還沒面試完或尚未決策完，幾十個面試者根本也不知來電的是誰，來電就只想問結果，一律答案都給不確定，而且在心裡扣分，因為打擾到當下的工作，真要感謝對方給面試機會寫信就好，順手轉給大頭們看還可能幫你加分」。

另外也有網友建議，「如果面試過程中感覺對方對你是有興趣的就可以追，反之就不要，打電話問扣分，發email加分，中斷我工作接收你的資訊有負面觀感，email有空再去處理，比較適合工作排程」。

PTT 面試

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