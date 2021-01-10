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調查局招聘資安分析師 薪資比照10職等與9職等

中央社 / 台北10日電
調查局今天指出，為應處日益嚴峻的網路安全情勢，資安工作站招聘「資安分析師」。圖為蔡英文總統（左二）去年為調查局資安工作站揭牌，展示對資安的重視。本報資料照片
調查局今天指出，為應處日益嚴峻的網路安全情勢，資安工作站招聘「資安分析師」。圖為蔡英文總統（左二）去年為調查局資安工作站揭牌，展示對資安的重視。本報資料照片

調查局今天指出，為應處日益嚴峻的網路安全情勢，資安工作站招聘「資安分析師」，薪資比照10職等與9職等，未來將視工作表現逐年提升，高級分析師最高可達7萬元以上月薪。

調查局指出，因應網路安全情勢，調查局對資安專業人才有高度需求，規劃培養兼具資安專業具執法人員身分的調查官，去年提出增加員額36名調查官的需求，但政府機關基於整體政策考量及組織員額限制，請增員額不易，現階段以爭取「聘用人員」方式，先行晉用專業資安分析人員以因應業務急迫需要。

調查局表示，依「聘用人員聘用條例」及「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」等規定辦理聘用事宜，並依相關規定極力爭取比照官職等10等1級（高級資安分析師）與9等1級（資安分析師）給予起始聘用標準，期能打造一個學習與實務應用並進的資安工作環境。

根據求職網站統計數據，目前「資訊安全分析師」及「網站技術主管」平均薪資行情，研究所、博士畢業者平均起薪約新台幣4萬至5萬元，調查局資安工作站聘用起薪並未低於市場平均行情，而這次高級分析師比照10職等聘用，未來也將視工作表現逐年提升，數年後即可達7萬元以上月薪。

調查局指出，資安工作站聘用人員並非以「學位」資格為必要條件，只要能具備與擬任工作性質程度相當的研究及工作經驗者，都能報名應徵「資安分析師」相關職位。調查局已在政府聘用人員相關規定下，盡力爭取最高待遇，希望有志之士能一同加入鞏固台灣資安防線的行列。

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