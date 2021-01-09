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等一個月！面試被誇獎「表現好」卻沒下文 求職老鳥點破背後真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友面試被人資誇獎表現優異，但是卻一個月都沒接到錄取通知，想問該怎麼辦，許多網友認為只是人資話術，根本沒有要錄取，要他趕緊放棄。 圖／ingimage
一名網友面試被人資誇獎表現優異，但是卻一個月都沒接到錄取通知，想問該怎麼辦，許多網友認為只是人資話術，根本沒有要錄取，要他趕緊放棄。 圖／ingimage

今年因為疫情影響，讓很多人求職更加困難，不少人接到面試通知，會格外珍惜且用心準備，但有一名男網友則表示，他去面試完後，人資跟他說「表現很優秀」，但是實際上卻是苦苦等了快一個月，都沒得到正式的錄取通知，很好奇這樣是正常的嗎？有過來人說出經驗「只是備胎，不用太期待了」。

網友在PTT職涯版發文說，去年12月18日時到一家公司面試，被該公司主管告知因為還有其他人沒有面試完，12月底會有結果，結束後人資表示已經把履歷列入保留名單，過幾天原PO發了感謝函給人資，人資則回覆他「面談表現優秀」，25日前會告知結果，但遲遲等到了31日都沒有回應。

因為原PO很喜歡這份工作，於是又打電話給人資，這次得到的回覆則為「因為主管行程忙碌，原定的面試時間沒有喬好，又延到下週，目前保留名單有兩位，你是其中一位」，但到了最近仍沒有接到通知，於是再打一次電話，人資又表明要延期到一月中才會決定，原PO算了算從面試完到現在也快要一個月了，因為是面試過程感覺最合適的一間，所以才會如此積極詢問，也很好奇「面試後等待超過一個月是正常的嗎？」。

此文一出也引起許多網友回應「保留名單的意思不就是不錄取嗎」、「只是HR客套話而已，沒錄取都是假的」、「HR這樣回你就是備胎，可能順位1已經上班」、「2週沒回音就能放棄了啦，早點面試下一份實在」。

也有人分享自己求職50次失敗的經驗「面試後超過一個月沒回音都算沒上，那種一直說招人主管尚未決定、後面還有其他面試者而一直拖時間的也是沒什麼好結果，通常是招人主管太挑，還在等更多履歷進來，等到他要的人，他們就會寄感謝函了」。

面試 求職

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