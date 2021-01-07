聽新聞
test
0:00 / 0:00
面試為何超愛問離職原因？ 網揭「一關鍵」：誤犯就掰掰
面試時常會被問的題目，除了基本的自我介紹、相關經歷外，舊工作的「離職原因」也幾乎是必考題，而這題也讓許多求職者難以招架。近日有名網友就在PTT發文提出疑問，為何面試官都那麼愛問這題呢？引起底下留言熱烈討論。
原PO指出，他看大部分求職者被問到以前工作離職的原因，往往不會說真話，總不可能直接坦白說是因為不滿老闆的緣故吧？因此，他相當不解面試官為何很愛問這題，「問這個有什麼意義？」
對此，許多網友認為，最主要是想看看求職者會不會抱怨前東家，「看你會不會說前東家壞話，順便測試演技如何」、「可以篩掉那種馬上掏心掏肺抱怨前公司有多爛的人啊」、「看看你討厭的東西他那間公司有沒有，有的話就刷吧」。
也有網友說，「因為他也不知道要問你什麼」、「就是不知道要問什麼，才問這種廢話」；也有人指出，「想看你誠實不誠實啊，還真的會有HR（人資）打電話問前公司」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言