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面試為何超愛問離職原因？ 網揭「一關鍵」：誤犯就掰掰

聯合新聞網 / 綜合報導
面試時常會被問的題目，包括舊工作的「離職原因」，這也讓許多求職者難以招架。示意圖。 圖／ingimage
面試時常會被問的題目，包括舊工作的「離職原因」，這也讓許多求職者難以招架。示意圖。 圖／ingimage

面試時常會被問的題目，除了基本的自我介紹、相關經歷外，舊工作的「離職原因」也幾乎是必考題，而這題也讓許多求職者難以招架。近日有名網友就在PTT發文提出疑問，為何面試官都那麼愛問這題呢？引起底下留言熱烈討論。

原PO指出，他看大部分求職者被問到以前工作離職的原因，往往不會說真話，總不可能直接坦白說是因為不滿老闆的緣故吧？因此，他相當不解面試官為何很愛問這題，「問這個有什麼意義？」

對此，許多網友認為，最主要是想看看求職者會不會抱怨前東家，「看你會不會說前東家壞話，順便測試演技如何」、「可以篩掉那種馬上掏心掏肺抱怨前公司有多爛的人啊」、「看看你討厭的東西他那間公司有沒有，有的話就刷吧」。

也有網友說，「因為他也不知道要問你什麼」、「就是不知道要問什麼，才問這種廢話」；也有人指出，「想看你誠實不誠實啊，還真的會有HR（人資）打電話問前公司」。

PTT 離職 求職 面試

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